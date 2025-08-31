Tử vi thứ Hai 1/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm không được ấm êm, suôn sẻ. Lời khuyên dành cho bạn chính là cần mạnh dạn chia sẻ, trao đổi về mọi điều trong cuộc sống cho đối phương. Việc cất giữ tâm sự trong lòng chỉ khiến đôi bên càng thiếu đi sự thấu hiểu lẫn nhau.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình nếu không muốn vướng phải tranh chấp, thị phi. Dường như con giáp này không mấy quan tâm đến chuyện tiền bạc nên đầu óc đỡ căng thẳng hơn hẳn. Đồng thời, bạn còn cho phép mình thử giãn và hòa mình vào những điều tinh tế của cuộc sống.

Trái lại, trong chuyện tình cảm, Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn ý thức được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải là trách nhiệm của riêng ai.

Công việc của người tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam Hội phù trợ trong hôm nay. Mọi người tin tưởng khi giao công việc cho bạn, bởi dù vấn đề phải đối mặt có phức tạp đến đâu, bạn vẫn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra êm đẹp, trôi chảy. Tam Hội giúp sức khuyến khích người tuổi này hãy mạnh dạn và tự tin thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ trước đó, bởi lẽ sự chần chừ chỉ khiến bản mệnh đánh mất cơ hội cho chính mình. Đây là thời điểm mà con giáp này khao khát kiếm tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống bản thân. Nhiều bạn khá nhạy bén nên việc kiếm tiền khá ổn.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ yêu thương ngập tràn. Quý Nhân chỉ đường dẫn lối giúp cho người độc thân nhanh tìm thấy được người trong mộng. Người đã lập gia đình thì có thể hóa giải mâu thuẫn và trở về những giây phút yêu nhau ban đầu.

Tuổi Mão

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra còn nhiều bất ổn. Theo dự đoán, người tuổi này dễ dàng vướng phải thị phi, tranh chấp với đồng nghiệp, lãnh đạo do ảnh hưởng của Thiên Quan. Bạn hãy thay đổi cách cư xử để giữ an toàn ở nơi làm việc.

Chuyện tình cảm gặp nhiều trở ngại, ngáng trở. Bạn và người ấy cần phải học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có sự thấu hiểu, cảm thông lẫn nhau. Với người độc thân, những lời nói vô tình của người khác giới khi bạn tỏ tình có thể làm tổn thương bạn khiến bạn không dám mở lòng thêm nữa.



Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra còn nhiều bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh và khiêm tốn nên dễ được người xung quanh tin tưởng. Cứ tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ như hiện tại, bạn hoàn toàn có thể tìm được cơ hội để bứt phá. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý cởi mở hơn với những điều mới mẻ, đừng hạn chế mình trong những lĩnh vực đã quá quen thuộc.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Vì thế nếu ai có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao, đôi bên dù không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn.

Tuổi Tỵ

Tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ tương đối ổn định và hanh thông. Dường như con giáp này không mấy quan tâm đến chuyện tiền bạc nên đầu óc đỡ căng thẳng hơn hẳn. Đồng thời, bạn còn cho phép mình thử giãn và hòa mình vào những điều tinh tế của cuộc sống.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ hòa hợp, viên mãn. Nhờ Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ gia đình của các cặp đôi càng thêm khăng khít, bền chặt. Không những thế, sự lắng nghe và sẻ chia thường xuyên giúp cả hai cảm thấy dễ chịu hơn.

Tuổi Ngọ

Tam Hội nâng đỡ, công việc của người tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi, chỉ cần hết mình vì công việc thì chắc chắn bạn sẽ đạt được kết quả đáng mừng. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng vô cùng hài hòa. Thậm chí, bạn có cơ hội gặp được quý nhân và sẽ vạch ra giúp bạn những hướng đi đúng đắn, khiến tương lai rộng mở.

Về gia đạo hôm nay, người cha mẹ luôn tìm cách thấu hiểu suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình bằng cách thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để giao lưu, trò chuyện. Bạn luôn muốn mình là bạn bè và điểm tựa của con cái.

Tuổi Mùi

Thực Thần nâng đỡ giúp người tuổi Mùi sẽ dễ dàng cải thiện được vị trí của mình trong công việc. Bên cạnh đó, bản mệnh hoàn toàn có thể tìm được người cùng chung chí hướng để cùng nhau phát triển các hạng mục làm ăn. Vì biết cách chi tiêu nên con giáp này không cần phải quá lo lắng về chuyện “cơm áo gạo tiền”. Ngoài ra, nhiều bạn còn chưa hài lòng với số tiền kiếm được hiện tại nên cố gắng “cày cuốc” để có được khoản tiền như mình mong muốn.

Hơn nữa, vận trình tình cảm chẳng đáng lo. Bạn là một người khá coi trọng trong việc hâm nóng tình cảm và không bao giờ để cảm xúc nhạt nhòa, nguội lạnh. Người độc thân tìm thấy được tình yêu nhờ sự mai mốt từ người thân, gia đình.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân đều nỗ lực gấp nhiều lần hơn người khác mỗi khi bắt đầu làm việc nào đó. Chính vì điều này, bản mệnh luôn nhận được đánh giá cao từ cấp trên lẫn đồng nghiệp. Do đó, vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Nguồn thu nhập cải thiện đáng kể trong khoảng thời gian này. Đó chính là thành quả xứng đáng với công sức mà con giáp này bỏ ra trong thời gian vừa qua.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên ấm êm, tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang trong giai đoạn ngọt ngào, lãng mạn vì cả hai luôn có sự quan tâm và chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Bạn có thể chinh phục lòng tin của mọi người nhờ có sự quyết đoán. Trong ngày hôm nay, thậm chí bạn trở thành người dẫn dắt người khác thực hiện thật tốt các công việc.

Người còn độc thân có một ngày vô cùng đào hoa. Nét quyến rũ riêng biệt giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái. Những người đã lập gia đình rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Bạn tin rằng hai vợ chồng đồng lòng có thể vượt qua mọi khó khăn.

Tuổi Tuất

Sự tác động của Tam Hợp giúp người tuổi Tuất có năng lượng dồi dào để làm việc. Song song đó, bản mệnh luôn trong trạng thái sẵn sàng để đón nhận các nhiệm vụ mới để đạt được thành tựu đáng nể. Dường như con giáp này khá hài lòng và thoải mái những gì mình đang có. Nếu biết cách tích lũy tốt thì bạn sẽ có được một khoản tiền để dùng trong những trường hợp cấp bách.

Nhờ Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ gia đình của các cặp đôi càng thêm khăng khít, bền chặt. Không những thế, sự lắng nghe và sẻ chia thường xuyên giúp cả hai cảm thấy dễ chịu hơn. Tình duyên thuận lợi, bạn có được sự yêu thương của gia đình và người thương, bạn rất hạnh phúc vì có nhiều người quan tâm mình và cố gắng làm việc để cuộc sống ngày một tươi sáng.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ nhận tin vui về tiền tài trong hôm nay, bạn may mắn khi nhận được khoản tiền thưởng cho chuỗi ngày làm việc cố gắng của mình, được người thân cho tiền hay tiền trúng số. Bạn thu được một món lợi lớn và đang đứng trước các cơ hội đầu tư vào các hạng mục có triển vọng cao. Tài vận tốt đẹp nên bạn có thể chi tiêu cho các sở thích cá nhân của mình mà không phải lo lắng rỗng túi như những ngày trước.

Vận trình tình cảm tìm được mối nhân duyên tốt lành. Trong ngày Mộc sinh Hỏa, cơ hội tìm kiếm một nửa cho người tuổi này là rất cao, có thể bạn sẽ có cảm tình với một ai đó dù chỉ mới lần đầu gặp nhau.



Người tuổi Hợi sẽ nhận tin vui về tiền tài trong hôm nay, bạn may mắn khi nhận được khoản tiền thưởng cho chuỗi ngày làm việc cố gắng của mình, được người thân cho tiền hay tiền trúng số - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.