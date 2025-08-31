Đồng Nai: Nữ tài xế lái ô tô lên vỉa hè tông vỡ kính cửa hàng điện tử

Đời sống 31/08/2025 14:13

Ô tô do nữ tài xế điều khiển bất ngờ lao thẳng vào cửa hàng điện tử ở Đồng Nai khiến vách kính vỡ vụn, nhiều xe máy và tài sản hư hỏng nặng.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 31/8, tại vòng xoay Tam Hiệp (phường Long Bình, Đồng Nai) xảy ra vụ ô tô con lao vào cửa kính một cửa hàng điện tử ven đường.

Đồng Nai: Nữ tài xế lái ô tô lên vỉa hè tông vỡ kính cửa hàng điện tử - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo nhân viên bảo vệ, nữ tài xế điều khiển xe 5 chỗ chạy lên vỉa hè thì bánh trước bị mắc kẹt ở gờ hố ga. Khi đạp ga mạnh để vượt lên, chân ga bị kẹt khiến ô tô húc vào một xe máy dựng sẵn, rồi tiếp tục lao thẳng vào cửa kính cửa hàng.

Cú va chạm làm kính vỡ vụn, xe máy và ô tô hư hỏng nhẹ. Rất may nữ tài xế và nhân viên trong cửa hàng không bị thương, thời điểm xảy ra tai nạn cũng ít khách mua sắm. Sau đó, tài xế và chủ cửa hàng đã tự thỏa thuận bồi thường.

Đồng Nai: Nữ tài xế lái ô tô lên vỉa hè tông vỡ kính cửa hàng điện tử - Ảnh 2
Tài xế và chủ cửa hàng đã tự thỏa thuận bồi thường. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Đến khoảng 11h cùng ngày, hiện trường được dọn dẹp xong, cửa hàng hoạt động bình thường trở lại.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng xảy ra vụ nữ tài xế lái ô tô lao vào nhà dân. Cụ thể theo thông tin báo Tuổi Trẻ, tối 16/2, một vụ tai nạn giao thông hy hữu xảy ra tại TP Thái Nguyên khi một ô tô bất ngờ lao thẳng vào nhà dân trên quốc lộ 1B cũ. Rất may không có thiệt hại về người.

Lúc đó ông Trần Đức B. (54 tuổi, trú tại tổ dân phố Gia Bảy, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và một cháu nhỏ đang xem tivi trong nhà, bất ngờ một chiếc ô tô mất lái tông thẳng vào nhà.

Hình ảnh camera giám sát của gia đình cho thấy trước khi chiếc xe tông sập cửa phòng khách, ông B. đang ngồi trên ghế, nghe thấy tiếng động, chạy ra phía cửa.

Chiếc ô tô bỗng nhiên xuất hiện tông sập cửa phòng khách, ông B. ngã xuống sàn, bị chiếc xe đẩy vào sát tường. Cháu nhỏ đang ngồi trên ghế vừa kịp đứng dậy tránh cánh cửa lớn sập xuống.

Tá hỏa phát hiện thi thể đang phân hủy trong ô tô dập nát dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Tá hỏa phát hiện thi thể đang phân hủy trong ô tô dập nát dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Nguyên nhân ban đầu có thể do chiếc xe mất lái hoặc không quen đường lao xuống vực, song lực lượng điều tra sẽ có kết luận điều tra chính thức sau.

