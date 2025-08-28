Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Đời sống 28/08/2025 14:27

Khi xe đang lên dốc cầu Bình Thuận (phường Bình Hưng Hòa) thì tông bay nhiều mét dải phân cách cứng, gãy trụ biển báo giao thông rồi lật ngửa trên dốc cầu.

Theo thông tin báo Thanh Niên, đến trưa 28/9, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT (PC08) Công An TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ ô tô 7 chỗ tông dải phân cách, lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân cũ) TP.HCM gây ùn ứ xe kéo dài.

Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Dân Việt, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h cùng ngày. Thời điểm đó, chiếc ô tô 7 chỗ (chưa rõ biển số) đang chạy trên đường Lê Đức Anh theo hướng từ vòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương.

Khi lên dốc cầu Bình Thuận (phường Bình Hưng Hòa), xe bất ngờ mất lái, tông bay nhiều mét dải phân cách cứng, làm gãy một trụ biển báo giao thông rồi lật ngửa chắn ngang đường.

Bốn người trên xe, được xác định là người thân trong gia đình, may mắn chỉ bị thương nhẹ và đã được người dân hỗ trợ thoát ra ngoài. Sau đó, tài xế đã dùng vải che biển số xe để tránh sự chú ý.

Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 2
Gia đình 4 người may mắn thoát nạn. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Sự cố ô tô tông dải phân cách lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận khiến giao thông trên đường Lê Đức Anh hướng đi An Sương ùn ứ, kẹt xe kéo dài nhiều km.

Những người đi trên xe ô tô cho biết, cả 4 người tính luôn tài xế (3 người lớn và 1 trẻ nhỏ) trên xe cùng là người thân trong gia đình.

Cùng ngày, gia đình này thuê xe tự lái từ quận 6 cũ đến tỉnh Bình Dương cũ) để làm giấy tờ. Khi đến khu vực trên thì xe gặp sự cố tai nạn tông dải phân cách. Tài xế sau đó dùng vải che biển số ô tô tránh người dân hiếu kỳ.

Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 3
Vụ tai nạn khiến giao thông trên đường Lê Đức Anh, hướng đi An Sương, bị tê liệt, ùn tắc kéo dài hàng km. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến giải quyết hiện trường điều tiết, phân luồng giao thông. Hai xe cẩu được huy động đến tiến hành khắc phục sự cố, di dời phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường.

Hơn 10 giờ cùng ngày, ô tô 7 chỗ tông dải phân cách lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận được xe cứu hộ di dời đi nơi khác, giao thông trên đường Lê Đức Anh dần ổn định trở lại.

