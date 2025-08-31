Nạn nhân được xác định là anh Đ.T.T. (32 tuổi, trú thôn Định Thắng, xã Phú Hòa 1). Thời điểm trên, anh T. đang chạy xe máy theo hướng Tây - Đông thì rơi xuống kênh chính nam của hệ thống thủy nông Đồng Cam, chảy dọc theo quốc lộ 29.

Theo thông tin Tuổi Trẻ, sáng 31/8, ông Lê Văn Mười - chủ tịch UBND xã Tây Hòa (Đắk Lắk) - cho hay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đi xe máy trên quốc lộ 29 và rơi xuống kênh thủy lợi tối 30/8.Theo thông tin Tuổi Trẻ, sáng 31/8, ông Lê Văn Mười - chủ tịch UBND xã Tây Hòa (Đắk Lắk) - cho hay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đi xe máy trên quốc lộ 29 và rơi xuống kênh thủy lợi tối 30/8.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 tối 30-8, Công an xã Tây Hòa tiếp nhận tin báo về một vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 29, đoạn qua Km45+900 thuộc thôn Mỹ Thạnh Trung 1.

Nạn nhân được xác định là anh Đ.T.T. (32 tuổi, trú thôn Định Thắng, xã Phú Hòa 1). Thời điểm trên, anh T. đang chạy xe máy theo hướng Tây - Đông thì rơi xuống kênh chính nam của hệ thống thủy nông Đồng Cam, chảy dọc theo quốc lộ 29.

Theo VTC News, Công an xã Tây Hòa đã xác minh danh tính nạn nhân, thông báo cho gia đình và huy động lực lượng tham gia tìm kiếm, đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh phối hợp cứu nạn.

Suốt đêm 30/8, lực lượng công an, dân quân cùng gia đình nạn nhân túc trực, sử dụng nhiều phương tiện, triển khai các biện pháp tìm kiếm. Đến 7h50 sáng 31/8, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Tá hỏa phát hiện thi thể đang phân hủy trong ô tô dập nát dưới vực sâu núi Mẫu Sơn Nguyên nhân ban đầu có thể do chiếc xe mất lái hoặc không quen đường lao xuống vực, song lực lượng điều tra sẽ có kết luận điều tra chính thức sau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ak-lak-tim-thay-thi-the-nguoi-an-ong-i-xe-may-roi-xuong-kenh-thuy-loi-741110.html