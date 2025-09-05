Bố cho con gái 8 tháng tuổi uống nhầm thuốc nhỏ mũi, nhập viện cấp cứu

Sức khỏe 05/09/2025 16:19

Ngày 5/9, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, Khoa Cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi 8 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi naphazolin.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 5/9, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi 8 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi naphazolin.

Bệnh nhi N.T.T.V. (8 tháng tuổi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng li bì, kém tỉnh táo, chân tay lạnh, cơ thể tái, thở nấc. Sau đó, các bác sĩ chẩn đoán trẻ ngộ độc naphazolin và điều trị theo hướng hỗ trợ hô hấp, cho thở oxy mask 5 lít/phút, truyền dịch, và ủ ấm.

Theo gia đình, bé bị táo bón 3 ngày trước khi nhập viện nên phải uống men tiêu hóa nhưng bố lại lấy nhầm lọ thuốc nhỏ mũi naphazolin cho con uống khoảng 4 mg.

Bố cho con gái 8 tháng tuổi uống nhầm thuốc nhỏ mũi, nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi naphazolin - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Naphazolin là thuốc có tác dụng làm co mạch tại chỗ nhanh và kéo dài, giảm sưng và sung huyết khi nhỏ hoặc xịt thuốc vào niêm mạc mũi.

Các bác sĩ khuyến cáo chỉ sử dụng thuốc naphazolin khi có chỉ định của người có chuyên môn và luôn để các thuốc nhỏ mũi, xịt mũi này ở xa tầm tay của trẻ em. Trong trường hợp trẻ vô tình uống nhầm các loại thuốc, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Sau 2 ngày theo dõi và điều trị, bệnh nhi đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định, và xuất viện về nhà.

Bé trai nặng 6,2kg chào đời đúng ngày Quốc khánh 2/9

Bé trai nặng 6,2kg chào đời đúng ngày Quốc khánh 2/9

Mới đây, một bé trai sơ sinh "khổng lồ" nặng 6,2kg vừa chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) bằng phương pháp mổ lấy thai.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc tin moi uống nhầm thuốc nhỏ mũi

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp đi lạc vào kho tiền, Tài Lộc đứng trước cửa nhà, vận số lên hương, vàng bạc ngập két, mua nhà sắm xe trong 12 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp đi lạc vào kho tiền, Tài Lộc đứng trước cửa nhà, vận số lên hương, vàng bạc ngập két, mua nhà sắm xe trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Hậu lùm xùm tình ái, Hứa Khải gây ảnh hưởng đến thành tích Tử dạ quy

Hậu lùm xùm tình ái, Hứa Khải gây ảnh hưởng đến thành tích Tử dạ quy

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày 9/9, 3 con giáp là con cưng của Thần Tài, giàu nứt đố đổ vách, tài khí bùng nổ, tỷ sự may mắn, vận trình dát vàng

Đúng ngày 9/9, 3 con giáp là con cưng của Thần Tài, giàu nứt đố đổ vách, tài khí bùng nổ, tỷ sự may mắn, vận trình dát vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Từ Rằm tháng 7 đến Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng hái ra tiền, may mắn trải dài khắp nơi

Từ Rằm tháng 7 đến Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng hái ra tiền, may mắn trải dài khắp nơi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Chơi Pickleball được 40 phút, người đàn ông đột ngột ngã ngất, ngừng tim

Chơi Pickleball được 40 phút, người đàn ông đột ngột ngã ngất, ngừng tim

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Dương Mịch đón tin vui sau thành công bùng nổ của 'Sinh vạn vật'

Dương Mịch đón tin vui sau thành công bùng nổ của 'Sinh vạn vật'

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
Bố cho con gái 8 tháng tuổi uống nhầm thuốc nhỏ mũi, nhập viện cấp cứu

Bố cho con gái 8 tháng tuổi uống nhầm thuốc nhỏ mũi, nhập viện cấp cứu

Sức khỏe 3 giờ 41 phút trước
Trong vòng 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, may mắn thấm vào người, tương lai xán lạn

Trong vòng 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, may mắn thấm vào người, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

Sức khỏe hiện tại của bé gái bị bầm tím mặt sau khoảng 7 tiếng ở nhà trẻ

Sức khỏe hiện tại của bé gái bị bầm tím mặt sau khoảng 7 tiếng ở nhà trẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé trai nặng 6,2kg chào đời đúng ngày Quốc khánh 2/9

Bé trai nặng 6,2kg chào đời đúng ngày Quốc khánh 2/9

Té ngã khi chơi patin, bé gái 6 tuổi chấn thương vùng kín nghiêm trọng

Té ngã khi chơi patin, bé gái 6 tuổi chấn thương vùng kín nghiêm trọng

Tá hỏa bé trai 5 tuổi thủng ruột 8 lỗ, lấy ra 20 viên nam châm rỉ sét

Tá hỏa bé trai 5 tuổi thủng ruột 8 lỗ, lấy ra 20 viên nam châm rỉ sét

Mề đay tái phát sau sinh: Nỗi khổ ít ai thấu hiểu

Mề đay tái phát sau sinh: Nỗi khổ ít ai thấu hiểu

Bộ Y tế bác tin Việt Nam có ca mắc bệnh Chikungunya

Bộ Y tế bác tin Việt Nam có ca mắc bệnh Chikungunya

Hãi hùng gắp hơn 100 con giòi làm ổ trong miệng bệnh nhân

Hãi hùng gắp hơn 100 con giòi làm ổ trong miệng bệnh nhân