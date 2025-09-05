Bố cho con gái 8 tháng tuổi uống nhầm thuốc nhỏ mũi, nhập viện cấp cứu

Ngày 5/9, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, Khoa Cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi 8 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi naphazolin.

Bệnh nhi N.T.T.V. (8 tháng tuổi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng li bì, kém tỉnh táo, chân tay lạnh, cơ thể tái, thở nấc. Sau đó, các bác sĩ chẩn đoán trẻ ngộ độc naphazolin và điều trị theo hướng hỗ trợ hô hấp, cho thở oxy mask 5 lít/phút, truyền dịch, và ủ ấm.

Theo gia đình, bé bị táo bón 3 ngày trước khi nhập viện nên phải uống men tiêu hóa nhưng bố lại lấy nhầm lọ thuốc nhỏ mũi naphazolin cho con uống khoảng 4 mg.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi naphazolin - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Naphazolin là thuốc có tác dụng làm co mạch tại chỗ nhanh và kéo dài, giảm sưng và sung huyết khi nhỏ hoặc xịt thuốc vào niêm mạc mũi.

Các bác sĩ khuyến cáo chỉ sử dụng thuốc naphazolin khi có chỉ định của người có chuyên môn và luôn để các thuốc nhỏ mũi, xịt mũi này ở xa tầm tay của trẻ em. Trong trường hợp trẻ vô tình uống nhầm các loại thuốc, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Sau 2 ngày theo dõi và điều trị, bệnh nhi đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định, và xuất viện về nhà.

