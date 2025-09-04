Tá hỏa bé trai 5 tuổi thủng ruột 8 lỗ, lấy ra 20 viên nam châm rỉ sét

BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP, cho biết bệnh nhi được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói nhiều, quấy khóc, đi đứng khom lưng.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 4/9, BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết bệnh nhi đến khám sau ba ngày đau bụng, đi khom lưng, nôn ói. Xquang phát hiện dị vật nằm theo chuỗi ở ruột non. Siêu âm ghi nhận tình trạng viêm ruột viêm phúc mạc.

Các bác sĩ hội chẩn, mổ nội soi ổ bụng, ghi nhận tổng cộng thủng 8 lỗ ruột non, mỗi lỗ nhỏ đường kính 2-3 mm và lấy ra hai chuỗi viên nam châm tổng cộng 20 viên. Các viên nam châm đã rỉ sét, gây tổn thương ruột nghiêm trọng. Bệnh nhi được khâu vá tất cả các lỗ thủng ruột non.

2 chuỗi nam châm ở trong ruột em bé trên hình ảnh Xquang - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau mổ 5 ngày, bé hết đau bụng, hết ói, tỉnh táo, tập cho ăn đường miệng. Trẻ được tiếp tục theo dõi tổn thương niêm mạc ruột cũng như chức năng đường tiêu hóa. Người nhà cho biết khả năng đây là nam châm từ các khối vuông nhỏ xếp lego, bé chơi xong cắn bỏ nắp nhựa và nuốt viên nam châm bên trong.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không cho trẻ nhỏ chơi các đồ chơi kích thước nhỏ (quy định đồ chơi cho trẻ nhỏ từ 5 tuổi trở xuống có đường kính tối thiểu phải lớn hơn 5 cm). Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, phải đưa ngay đến bệnh viện xử trí kịp thời. Tốt nhất không cho trẻ nhỏ chơi trò chơi có nam châm hoặc pin vì nguy cơ cao gây tổn thương đường tiêu hóa.

