Khi được đưa đến viện trong tình trạng khó thở, các bác sĩ phát hiện ổ giòi lúc nhúc ở niêm mạc môi trên của bệnh nhận

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 27/8, bác sĩ Ngô Thị Thu Thảo, Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cho biết đã gắp hơn 100 con giòi ở vết thương hở trong miệng bệnh nhân P.T.T. (69 tuổi, trú tại xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng). Trước đó, bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng khó thở. Lúc đầu bác sĩ phát hiện ra một ổ giòi lúc nhúc ở niêm mạc môi trên.

Sau khi thăm khám kỹ theo vết thương hở, bác sĩ phát hiện hoại tử ở ngách lợi, niêm mạc má phải, vòm khẩu cái và phát hiện thêm nhiều ổ giòi nằm trong hốc sâu bên trong cơ, sát xương hàm trên, gò má phải và ẩn cả niêm mạc ở bên trong xương hàm dưới phải. Tình trạng của bệnh nhân rất nặng, vết thương hở ngách lợi, niêm mạc má, khẩu cái nhiễm trùng có giòi, viêm phổi nặng… Bác sĩ cho biết do di chứng tai biến nên bệnh nhân nằm một chỗ lâu ngày, không được chăm sóc kỹ nên giòi làm ổ trong miệng, người nhà không phát hiện kịp thời.

Bác sĩ gắp được hơn 100 con giòi từ vết thương hở vòm miệng của người bệnh - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, bệnh nhân T.T.T., (60 tuổi, trú tại thôn Phú Tiến, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) được người nhà đưa đến viện thăm khám với triệu chứng hốc mũi trái chảy máu, chảy dịch. Sau thăm khám, các bác sĩ Khoa TMH tiến hành nội soi mũi trái và phát hiện một khối u nghi là sỏi, kèm theo nhiều dịch máu. Khi hút sạch dịch, bác sĩ bàng hoàng phát hiện trong hốc mũi có một dị vật dạng sỏi và nhiều giòi đang ngọ nguậy. Bệnh nhân lập tức được chuyển lên phòng mổ để phẫu thuật nội soi. Ca mổ đã lấy ra 7 con giòi, mỗi con dài khoảng 1cm, đường kính 2mm, cùng toàn bộ khối sỏi. Sau khi xử lý thành công ổ giòi và khối sỏi trong hốc mũi, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Người nhà bệnh nhân T,. cho biết, cách đây 6 tháng bệnh nhân xuất hiện nghẹt mũi, tịt mũi nhưng không đi thăm khám mà chỉ tự mua nước muối về xúc rửa. Tuy nhiên, tình trạng nghẹt mũi không thuyên giảm mà ngày một nặng thêm. Cách đây 2 ngày, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện chảy máu, chảy dịch ở hốc mũi trái nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh để thăm khám.

