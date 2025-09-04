Ngày 4/9, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một bé gái bị chảy máu vùng kín sau tai nạn khi chơi thể thao.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 21 giờ ngày 22/8, bé đang chơi patin thì không may té ngã, đập mông xuống nền sân. Sau cú ngã, bé bị chảy máu nhiều ở vùng âm hộ, được sơ cứu tại cơ sở y tế gần nhất trước khi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi trong tình trạng tỉnh táo, sinh hiệu ổn định nhưng đau nhiều ở vùng sinh dục. Vết thương có nhiều máu cục che lấp khiến việc đánh giá mức độ tổn thương gặp khó khăn. Ê-kíp trực thuộc Khoa Thận – Niệu tiến hành băng ép cầm máu tạm thời, đồng thời giải thích tình trạng cho người nhà và khẩn trương làm thủ tục mổ cấp cứu ngay trong đêm.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ. Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ phát hiện nhiều vết rách sâu ở vùng âm hộ và rìa hậu môn. Rất may, niệu đạo và ống hậu môn không bị tổn thương.

Bệnh nhi được khâu phục hồi các vết thương bởi ThS-BS Dương Hoàng Mai, Khoa Thận – Niệu. Sau mổ, sức khỏe bé ổn định, hồi phục tốt và đã được xuất viện sau 3 ngày điều trị.

Phụ huynh cần lưu ý khi cho trẻ nhỏ tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là các môn có tốc độ cao và dễ té ngã như patin - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, trường hợp trên là lời nhắc nhở cho phụ huynh về nguy cơ chấn thương vùng sinh dục ở trẻ nhỏ khi tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là môn có tốc độ và dễ té ngã như patin, xe trượt, xe đạp, cầu trượt… Chấn thương vùng sinh dục ở trẻ em tuy không thường gặp nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Để giảm thiểu nguy cơ chấn thương, phụ huynh cần luôn trang bị bảo hộ đầy đủ cho trẻ (mũ, găng, nón, đệm bảo vệ hông - mông) khi chơi thể thao; giám sát trẻ trong lúc vui chơi, đặc biệt khi chơi ở khu vực sân cứng, trơn trượt.

Khi trẻ té ngã có chảy máu bất thường ở vùng sinh dục, tiểu đau, tiểu khó hoặc sưng nề, gia đình cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời; tuyệt đối không nên tự ý rửa, chườm hay can thiệp tại nhà vì có thể làm tổn thương nặng thêm.

