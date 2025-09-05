Bé trai nặng 6,2kg chào đời đúng ngày Quốc khánh 2/9

Mới đây, một bé trai sơ sinh 'khổng lồ' nặng 6,2kg vừa chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) bằng phương pháp mổ lấy thai.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 4/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cho biết, vào hồi 23h ngày 2/9, sản phụ V.T.H. (40 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng thai 41 tuần, chuyển dạ lần 5, ngôi đầu, thai to kèm đái tháo đường thai kỳ.

Sau khi thăm khám và nhận định nguy cơ cao cho mẹ và bé, các bác sĩ Khoa Phụ sản đã quyết định mổ lấy thai khẩn cấp.

Kíp phẫu thuật gồm bác sĩ chuyên khoa 2 Từ Thị Đào, Phó trưởng khoa, phụ trách khoa Phụ sản, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Trung, Khoa Phụ sản và bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Mạnh Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đảm nhiệm.

Em bé trai chào đời nặng 6,2kg, là em bé nặng nhất từng sinh ở Khoa Phụ sản của bệnh viện. Bé có biểu hiện thở khò khè, tím nhẹ môi và đầu chi, được chuyển sang Khoa Nhi để theo dõi.

Sáng 3/9, sức khỏe của mẹ và bé đã ổn định. Đến ngày 4/9, sức khỏe em bé đã tốt hơn và tiếp tục được hỗ trợ và theo dõi tại Khoa Nhi của bệnh viện.

Bé trai chào đời nặng 6,2kg tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả, qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận thai phụ V.T.H đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ nhưng chưa tuân thủ đầy đủ tư vấn, hướng dẫn và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa sản. Do đó thai nhi phát triển quá lớn, gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé; tăng nguy cơ biến chứng khi sinh và bệnh lý cho trẻ sau này.

Bác sĩ khuyến cáo thai phụ nên khám thai định kỳ đầy đủ tại cơ sở y tế có chuyên khoa sản. Quản lý sát các yếu tố nguy cơ (đái tháo đường thai kỳ, tăng huyết áp thai kỳ…) theo hướng dẫn bác sĩ. Khi có dấu hiệu bất thường hoặc quá ngày dự sinh, sản phụ cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

