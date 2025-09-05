Bé trai nặng 6,2kg chào đời đúng ngày Quốc khánh 2/9

Sức khỏe 05/09/2025 10:47

Mới đây, một bé trai sơ sinh 'khổng lồ' nặng 6,2kg vừa chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) bằng phương pháp mổ lấy thai.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 4/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cho biết, vào hồi 23h ngày 2/9, sản phụ V.T.H. (40 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng thai 41 tuần, chuyển dạ lần 5, ngôi đầu, thai to kèm đái tháo đường thai kỳ. 

Sau khi thăm khám và nhận định nguy cơ cao cho mẹ và bé, các bác sĩ Khoa Phụ sản đã quyết định mổ lấy thai khẩn cấp.

Kíp phẫu thuật gồm bác sĩ chuyên khoa 2 Từ Thị Đào, Phó trưởng khoa, phụ trách khoa Phụ sản, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Trung, Khoa Phụ sản và bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Mạnh  Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đảm nhiệm. 

Em bé trai chào đời nặng 6,2kg, là em bé nặng nhất từng sinh ở Khoa Phụ sản của bệnh viện. Bé có biểu hiện thở khò khè, tím nhẹ môi và đầu chi, được chuyển sang Khoa Nhi để theo dõi. 

Sáng 3/9, sức khỏe của mẹ và bé đã ổn định. Đến ngày 4/9, sức khỏe em bé đã tốt hơn và tiếp tục được hỗ trợ và theo dõi tại Khoa Nhi của bệnh viện.

Bé trai nặng 6,2kg chào đời đúng ngày Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1
Bé trai chào đời nặng 6,2kg tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả, qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận thai phụ V.T.H đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ nhưng chưa tuân thủ đầy đủ tư vấn, hướng dẫn và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa sản. Do đó thai nhi phát triển quá lớn, gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé; tăng nguy cơ biến chứng khi sinh và bệnh lý cho trẻ sau này.

Bác sĩ khuyến cáo thai phụ nên khám thai định kỳ đầy đủ tại cơ sở y tế có chuyên khoa sản. Quản lý sát các yếu tố nguy cơ (đái tháo đường thai kỳ, tăng huyết áp thai kỳ…) theo hướng dẫn bác sĩ. Khi có dấu hiệu bất thường hoặc quá ngày dự sinh, sản phụ cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

Té ngã khi chơi patin, bé gái 6 tuổi chấn thương vùng kín nghiêm trọng

Té ngã khi chơi patin, bé gái 6 tuổi chấn thương vùng kín nghiêm trọng

Ngày 4/9, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một bé gái bị chảy máu vùng kín sau tai nạn khi chơi thể thao.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai nặng hơn 6kg tin moi sinh con

TIN MỚI NHẤT

Vì sao phải cài bông hồng lên áo trong ngày lễ Vu Lan?

Vì sao phải cài bông hồng lên áo trong ngày lễ Vu Lan?

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Nóng: Kẹo Kera do Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs bán chỉ chiếm 0,61% đến 0,75% bột rau củ

Nóng: Kẹo Kera do Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs bán chỉ chiếm 0,61% đến 0,75% bột rau củ

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Cô gái 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có 'eo con kiến'

Cô gái 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có 'eo con kiến'

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Tôm giàu giá trị dinh dưỡng nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Tôm giàu giá trị dinh dưỡng nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Trong 2 ngày cuối tuần (6-7/9/2025), 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vô ào ào, làm ăn thuận lợi, may mắn tụ hội, cuộc đời êm ấm, mọi việc hanh thông

Trong 2 ngày cuối tuần (6-7/9/2025), 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vô ào ào, làm ăn thuận lợi, may mắn tụ hội, cuộc đời êm ấm, mọi việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Bé trai nặng 6,2kg chào đời đúng ngày Quốc khánh 2/9

Bé trai nặng 6,2kg chào đời đúng ngày Quốc khánh 2/9

Sức khỏe 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn sau ngày 5/9/2025

3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn sau ngày 5/9/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sức khỏe hiện tại của bé gái bị bầm tím mặt sau khoảng 7 tiếng ở nhà trẻ

Sức khỏe hiện tại của bé gái bị bầm tím mặt sau khoảng 7 tiếng ở nhà trẻ

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cầm đầu nhóm cướp giật táo tợn khi đang trên đường tẩu thoát

Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cầm đầu nhóm cướp giật táo tợn khi đang trên đường tẩu thoát

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Đời sống 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Té ngã khi chơi patin, bé gái 6 tuổi chấn thương vùng kín nghiêm trọng

Té ngã khi chơi patin, bé gái 6 tuổi chấn thương vùng kín nghiêm trọng

Tá hỏa bé trai 5 tuổi thủng ruột 8 lỗ, lấy ra 20 viên nam châm rỉ sét

Tá hỏa bé trai 5 tuổi thủng ruột 8 lỗ, lấy ra 20 viên nam châm rỉ sét

Mề đay tái phát sau sinh: Nỗi khổ ít ai thấu hiểu

Mề đay tái phát sau sinh: Nỗi khổ ít ai thấu hiểu

Bộ Y tế bác tin Việt Nam có ca mắc bệnh Chikungunya

Bộ Y tế bác tin Việt Nam có ca mắc bệnh Chikungunya

Hãi hùng gắp hơn 100 con giòi làm ổ trong miệng bệnh nhân

Hãi hùng gắp hơn 100 con giòi làm ổ trong miệng bệnh nhân

Bé trai 6 tuổi bị chó cắn tổn thương nặng vùng kín

Bé trai 6 tuổi bị chó cắn tổn thương nặng vùng kín