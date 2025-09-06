Gia Lai: Nước lũ đổ về, trên 300 hộ dân đang bị chia cắt

Đây là lần thứ 2 trong hơn một tuần ngôi làng này bị ngập.

Theo báo Người Lao Động , sáng 6/9, ngầm tràn dẫn vào làng Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tiếp tục ngập sâu 1,5 m khiến 341 hộ dân trong làng tiếp tục bị chia cắt.Theo báo Người Lao Động, sáng 6/9, ngầm tràn dẫn vào làng Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tiếp tục ngập sâu 1,5 m khiến 341 hộ dân trong làng tiếp tục bị chia cắt.

Ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa, cho biết tối 5/9, trên địa bàn mưa to, kéo dài. Đến khoảng 6 giờ sáng nay, nước dâng cao, ngập ngầm tràn thôn Mơ Nang 2. Nước ngập sâu 1,5 m tại ngầm tràn, chia cắt con đường dẫn vào thôn, khiến 341 hộ dân của thôn bị chia cắt.

Để đảm bảo an toàn, xã Ia Pa đã chỉ đạo lực lượng công an chốt chặn hai đầu ngầm, không cho người dân qua lại. Đồng thời, yêu cầu thôn theo sát đời sống bà con, nếu có nhu cầu về nhu yếu phẩm thì báo xã để kịp thời cung ứng; trường hợp người dân đau ốm nặng sẽ được tổ chức đưa đi cấp cứu ngay trong thời gian bị cô lập.

Nước lũ đổ về, hơn 300 hộ dân ở Gia Lai bị chia cắt. Ảnh: Báo Dân Việt.

Theo báo Dân Việt, sáng ngày 6/9, nhà máy thủy điện ĐăkPiHao (thuộc Công ty Cổ phần Điện Gia Lai) đã phát thông báo về thông số thuỷ văn hồ chứa của nhà máy, ghi nhận lúc 2h 30 như sau: cao trình mực nước thượng lưu hồ chứa 350 m, lưu lượng đến hồ chứa 155 m3 và lưu lượng xả qua tràn 155 m3. Dự kiến, lúc 5h 30 ngày 6/9, nước sẽ về hạ du.

Theo đó, đề nghị các địa phương thông báo nhân dân vùng hạ du đập thủy điện ĐăkPiHao 2 không được qua suối để tránh ảnh hưởng tính mạng và tài sản.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 29/8, do mưa lớn, ngầm tràn bị ngập làm trôi đất đá, cô lập người dân thôn. Sau khi nước rút, xã huy động hơn 50 người san gạt, gia cố ngầm để thông tuyến. Tuy nhiên, ngầm vừa được gia cố thì nay lại tiếp tục ngập sâu 1,5 m.