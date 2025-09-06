Gia Lai: Nước lũ đổ về, trên 300 hộ dân đang bị chia cắt

Đời sống 06/09/2025 13:42

Sáng nay, ngầm tràn qua thôn Mơ Năng 2 bị ngập sâu khoảng 1,5m, khiến 341 hộ dân của thôn bị cô lập. Do nước chảy mạnh, nên xã đã cắt cử cán bộ túc trực đầu ngầm không cho người dân tự ý đi lại, nhằm đảm bảo an toàn.

Theo báo Người Lao Động, sáng 6/9, ngầm tràn dẫn vào làng Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tiếp tục ngập sâu 1,5 m khiến 341 hộ dân trong làng tiếp tục bị chia cắt.Theo báo Người Lao Động, sáng 6/9, ngầm tràn dẫn vào làng Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tiếp tục ngập sâu 1,5 m khiến 341 hộ dân trong làng tiếp tục bị chia cắt.

Gia Lai: Nước lũ đổ về, trên 300 hộ dân đang bị chia cắt - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đóng chốt hai bên ngầm, khuyên người dân không vượt nước lũ. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Đây là lần thứ 2 trong hơn một tuần ngôi làng này bị ngập.

Ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa, cho biết tối 5/9, trên địa bàn mưa to, kéo dài. Đến khoảng 6 giờ sáng nay, nước dâng cao, ngập ngầm tràn thôn Mơ Nang 2. Nước ngập sâu 1,5 m tại ngầm tràn, chia cắt con đường dẫn vào thôn, khiến 341 hộ dân của thôn bị chia cắt.

Tại hiện trường, khu vực ngầm tràn, nước chảy mạnh, người dân tập trung hai bên để theo dõi, chờ nước rút.

Để đảm bảo an toàn, xã Ia Pa đã chỉ đạo lực lượng công an chốt chặn hai đầu ngầm, không cho người dân qua lại. Đồng thời, yêu cầu thôn theo sát đời sống bà con, nếu có nhu cầu về nhu yếu phẩm thì báo xã để kịp thời cung ứng; trường hợp người dân đau ốm nặng sẽ được tổ chức đưa đi cấp cứu ngay trong thời gian bị cô lập.

Gia Lai: Nước lũ đổ về, trên 300 hộ dân đang bị chia cắt - Ảnh 2
Nước lũ đổ về, hơn 300 hộ dân ở Gia Lai bị chia cắt. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Theo báo Dân Việt, sáng ngày 6/9, nhà máy thủy điện ĐăkPiHao (thuộc Công ty Cổ phần Điện Gia Lai) đã phát thông báo về thông số thuỷ văn hồ chứa của nhà máy, ghi nhận lúc 2h 30 như sau: cao trình mực nước thượng lưu hồ chứa 350 m, lưu lượng đến hồ chứa 155 m3 và lưu lượng xả qua tràn 155 m3. Dự kiến, lúc 5h 30 ngày 6/9, nước sẽ về hạ du.

Theo đó, đề nghị các địa phương thông báo nhân dân vùng hạ du đập thủy điện ĐăkPiHao 2 không được qua suối để tránh ảnh hưởng tính mạng và tài sản.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 29/8, do mưa lớn, ngầm tràn bị ngập làm trôi đất đá, cô lập người dân thôn. Sau khi nước rút, xã huy động hơn 50 người san gạt, gia cố ngầm để thông tuyến. Tuy nhiên, ngầm vừa được gia cố thì nay lại tiếp tục ngập sâu 1,5 m.

Quảng Trị: Nghẹt thở giải cứu 5 người đi khai thác tràm bị mắc kẹt gần 2 ngày giữa dòng lũ dữ

Quảng Trị: Nghẹt thở giải cứu 5 người đi khai thác tràm bị mắc kẹt gần 2 ngày giữa dòng lũ dữ

Lực lượng cứu hộ cứu nạn sau đó đã phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp trấn an tinh thần 5 người dân bị cô lập. Trong số 5 người dân được giải cứu, có 2 công dân xã Hướng Hiệp và 3 công dân xã Hướng Lập.

Xem thêm
Từ khóa:   Gia Lai bị chia cắt tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Đắk Lắk: Xe thu gom rác tông học sinh lớp 6 tử vong trong trường học

Đắk Lắk: Xe thu gom rác tông học sinh lớp 6 tử vong trong trường học

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Gia Lai: Nước lũ đổ về, trên 300 hộ dân đang bị chia cắt

Gia Lai: Nước lũ đổ về, trên 300 hộ dân đang bị chia cắt

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Xe buýt đang di chuyển với tốc độ thì mất lái lao xuống vực khiến 15 người tử vong, 16 người bị thương

Xe buýt đang di chuyển với tốc độ thì mất lái lao xuống vực khiến 15 người tử vong, 16 người bị thương

Video 2 giờ 23 phút trước
Tài xế đột ngột lên cơn co giật, khiến xe mất kiểm soát, bốc cháy lao qua 4 làn đường trên cao tốc như phim hành động

Tài xế đột ngột lên cơn co giật, khiến xe mất kiểm soát, bốc cháy lao qua 4 làn đường trên cao tốc như phim hành động

Video 2 giờ 33 phút trước
Nghệ An: Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán cứu em nhỏ 2 tuổi ngã xuống mương, khiến nhiều người thót tim

Nghệ An: Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán cứu em nhỏ 2 tuổi ngã xuống mương, khiến nhiều người thót tim

Video 2 giờ 47 phút trước
Cà Mau: Cháy cửa hàng đồ điện gia dụng trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Cà Mau: Cháy cửa hàng đồ điện gia dụng trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Điểm danh 4 trái cây giàu chất xơ giúp giảm tình trạng táo bón cực tốt

Điểm danh 4 trái cây giàu chất xơ giúp giảm tình trạng táo bón cực tốt

Sống khỏe 3 giờ 26 phút trước
Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán người lớn cứu em 2 tuổi rơi xuống mương nước ở Nghệ An

Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán người lớn cứu em 2 tuổi rơi xuống mương nước ở Nghệ An

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/9-10/9/2025), Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng' cho 3 con giáp, trúng số độc đắc 'dễ như mơ', cải vận đổi đời, tiền tỷ về tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/9-10/9/2025), Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng' cho 3 con giáp, trúng số độc đắc 'dễ như mơ', cải vận đổi đời, tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Thái Nguyên: Sập sàn nhà trước bữa ăn tối, 6 người bị thương

Thái Nguyên: Sập sàn nhà trước bữa ăn tối, 6 người bị thương

Đời sống 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 6/9/2025, 3 con giáp 'ăn Lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 6/9/2025, 3 con giáp 'ăn Lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Chơi Pickleball được 40 phút, người đàn ông đột ngột ngã ngất, ngừng tim

Chơi Pickleball được 40 phút, người đàn ông đột ngột ngã ngất, ngừng tim

Làm đẹp ở spa tư nhân, vùng kín cô gái 22 tuổi bị biến dạng, phải đưa đi cấp cứu

Làm đẹp ở spa tư nhân, vùng kín cô gái 22 tuổi bị biến dạng, phải đưa đi cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đắk Lắk: Xe thu gom rác tông học sinh lớp 6 tử vong trong trường học

Đắk Lắk: Xe thu gom rác tông học sinh lớp 6 tử vong trong trường học

Cà Mau: Cháy cửa hàng đồ điện gia dụng trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Cà Mau: Cháy cửa hàng đồ điện gia dụng trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán người lớn cứu em 2 tuổi rơi xuống mương nước ở Nghệ An

Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán người lớn cứu em 2 tuổi rơi xuống mương nước ở Nghệ An

Thái Nguyên: Sập sàn nhà trước bữa ăn tối, 6 người bị thương

Thái Nguyên: Sập sàn nhà trước bữa ăn tối, 6 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 6/9/2025: Xô đổ mọi kỷ lục, vàng SJC trong nước tiến thẳng lên 135,4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/9/2025: Xô đổ mọi kỷ lục, vàng SJC trong nước tiến thẳng lên 135,4 triệu đồng

Thanh Hóa: Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 600 túi lạp xưởng không rõ nguồn gốc

Thanh Hóa: Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 600 túi lạp xưởng không rõ nguồn gốc