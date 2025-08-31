Quảng Trị: Nghẹt thở giải cứu 5 người đi khai thác tràm bị mắc kẹt gần 2 ngày giữa dòng lũ dữ

Đời sống 31/08/2025 05:00

Lực lượng cứu hộ cứu nạn sau đó đã phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp trấn an tinh thần 5 người dân bị cô lập. Trong số 5 người dân được giải cứu, có 2 công dân xã Hướng Hiệp và 3 công dân xã Hướng Lập.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 30/8, Công an xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị giải cứu thành công 5 người dân bị cô lập giữa dòng nước lũ.

Quảng Trị: Nghẹt thở giải cứu 5 người đi khai thác tràm bị mắc kẹt gần 2 ngày giữa dòng lũ dữ - Ảnh 1
5 người dân bị cô lập giữa dòng nước lũ. Ảnh: Báo Lao Động. 

Theo đó, vào trưa 30/8, Công an xã Hướng Hiệp nhận tin báo có 5 người dân bị mắc kẹt trong rừng tràm ở thôn Thượng Lâm (xã Hiếu Giang) gần 2 ngày, không có lương thực, nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 đã nhanh chóng điều phương tiện cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Quảng Trị: Nghẹt thở giải cứu 5 người đi khai thác tràm bị mắc kẹt gần 2 ngày giữa dòng lũ dữ - Ảnh 2

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 đã nhanh chóng điều phương tiện cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Qua nắm tình hình, xác định có 5 người đang ở phía bên kia đập tràn thuộc xã Hiếu Giang (rộng khoảng 100 m), đang bị nước lũ dâng cao, cô lập nên đơn vị này đã đề xuất Ban chỉ huy Phòng PC07 chi viện thêm 1 xe chở 1 ca-nô cùng 10 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 đến phối hợp xử lý.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn sau đó đã phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp trấn an tinh thần 5 người dân bị cô lập.

Quảng Trị: Nghẹt thở giải cứu 5 người đi khai thác tràm bị mắc kẹt gần 2 ngày giữa dòng lũ dữ - Ảnh 3
Lực lượng đã tiếp cận và đưa cả 5 người về nơi an toàn. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Từ 11h30 đến 15h50 cùng ngày, với 25 cán bộ, chiến sĩ tham gia, lực lượng đã tiếp cận và đưa cả 5 người về nơi an toàn, gồm: Hồ Hoàn (SN 1982), Hồ Văn Minh (SN 1987), Hồ Văn Diệp (SN 2002) cùng trú tại xã Hướng Phùng; Hồ Văn Thức (SN 1989), Hồ Văn Linh (SN 1999) cùng trú tại xã Hướng Hiệp.

Quảng Trị: Nghẹt thở giải cứu 5 người đi khai thác tràm bị mắc kẹt gần 2 ngày giữa dòng lũ dữ - Ảnh 4
5 người dân được lực lượng công an giải cứu. Ảnh: Báo Lao Động. 

 

Được biết, nhóm 5 người trên đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang thì gặp mưa lớn, khi nước lũ dâng lên thì bị cô lập, không thể trở về nhà.

Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong do ngã xuống sông lúc lũ đang lên

Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong do ngã xuống sông lúc lũ đang lên

Được biết, gia đình em Nguyễn Thị Hà T. có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn, em T. ở cùng với mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   bị mắc kẹt giữa dòng lũ dữ tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 1/9/2025, Thần Tài trao vàng trao bạc, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

Đúng ngày mai, thứ Hai 1/9/2025, Thần Tài trao vàng trao bạc, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Hai 1/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 1/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 31/8/2025, 3 con giáp chuẩn bị lấy rổ hứng tiền, giàu có bất thình lình, Phúc khí vô biên, đứng trên đỉnh cao Vinh Quang

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 31/8/2025, 3 con giáp chuẩn bị lấy rổ hứng tiền, giàu có bất thình lình, Phúc khí vô biên, đứng trên đỉnh cao Vinh Quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 31/8/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp rước hết tài lộc về nhà, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, đổi vận hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 31/8/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp rước hết tài lộc về nhà, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, đổi vận hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
An Giang: Đối tượng siết cổ anh họ đến chết ra đầu thú, bất ngờ trước lời khai của nghi phạm

An Giang: Đối tượng siết cổ anh họ đến chết ra đầu thú, bất ngờ trước lời khai của nghi phạm

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Đà Nẵng: Khởi tố 2 phụ nữ dựng chuyện có nải chuối vàng, lừa đảo 870 triệu đồng

Đà Nẵng: Khởi tố 2 phụ nữ dựng chuyện có nải chuối vàng, lừa đảo 870 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Quảng Trị: Nghẹt thở giải cứu 5 người đi khai thác tràm bị mắc kẹt gần 2 ngày giữa dòng lũ dữ

Quảng Trị: Nghẹt thở giải cứu 5 người đi khai thác tràm bị mắc kẹt gần 2 ngày giữa dòng lũ dữ

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Đúng 9h sáng hôm nay, Chủ Nhật 31/8/2025, Thần Tài săn đón, 3 con giáp may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng

Đúng 9h sáng hôm nay, Chủ Nhật 31/8/2025, Thần Tài săn đón, 3 con giáp may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 31/8/2025, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp phúc khí sâu dày, tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tài khoản nảy số liên tục

Sau hôm nay, Chủ Nhật 31/8/2025, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp phúc khí sâu dày, tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng có tốt không? Ăn thế nào để không hại cơ thể?

Ăn yến mạch buổi sáng có tốt không? Ăn thế nào để không hại cơ thể?

Dinh dưỡng 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp may mắn hơn người, túi tiền rủng rỉnh, người tình ĐỎ NHƯ SON, người có Quý Nhân giúp đỡ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp may mắn hơn người, túi tiền rủng rỉnh, người tình ĐỎ NHƯ SON, người có Quý Nhân giúp đỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

An Giang: Đối tượng siết cổ anh họ đến chết ra đầu thú, bất ngờ trước lời khai của nghi phạm

An Giang: Đối tượng siết cổ anh họ đến chết ra đầu thú, bất ngờ trước lời khai của nghi phạm

Đà Nẵng: Khởi tố 2 phụ nữ dựng chuyện có nải chuối vàng, lừa đảo 870 triệu đồng

Đà Nẵng: Khởi tố 2 phụ nữ dựng chuyện có nải chuối vàng, lừa đảo 870 triệu đồng

Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong do ngã xuống sông lúc lũ đang lên

Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong do ngã xuống sông lúc lũ đang lên

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Công an Lâm Đồng trích xuất camera truy tìm phương tiện gây tai nạn khiến nam sinh tử vong

Công an Lâm Đồng trích xuất camera truy tìm phương tiện gây tai nạn khiến nam sinh tử vong

Đồng Tháp: Va chạm với người đi bộ qua đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ, 1 người trọng thương

Đồng Tháp: Va chạm với người đi bộ qua đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ, 1 người trọng thương