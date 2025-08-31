Quảng Trị: Nghẹt thở giải cứu 5 người đi khai thác tràm bị mắc kẹt gần 2 ngày giữa dòng lũ dữ

Theo thông tin báo Lao Đ ộng , ngày 30/8, Công an xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị giải cứu thành công 5 người dân bị cô lập giữa dòng nước lũ.

Theo thông tin báo Ng ười Lao Đ ộng , sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 đã nhanh chóng điều phương tiện cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Theo đó, vào trưa 30/8, Công an xã Hướng Hiệp nhận tin báo có 5 người dân bị mắc kẹt trong rừng tràm ở thôn Thượng Lâm (xã Hiếu Giang) gần 2 ngày, không có lương thực, nguy hiểm đến tính mạng.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 đã nhanh chóng điều phương tiện cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Qua nắm tình hình, xác định có 5 người đang ở phía bên kia đập tràn thuộc xã Hiếu Giang (rộng khoảng 100 m), đang bị nước lũ dâng cao, cô lập nên đơn vị này đã đề xuất Ban chỉ huy Phòng PC07 chi viện thêm 1 xe chở 1 ca-nô cùng 10 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 đến phối hợp xử lý.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn sau đó đã phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp trấn an tinh thần 5 người dân bị cô lập.

Lực l ư ợng đ ã ti ếp cận v à đưa c ả 5 ng ư ời về n ơi an to àn. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Từ 11h30 đến 15h50 cùng ngày, với 25 cán bộ, chiến sĩ tham gia, lực lượng đã tiếp cận và đưa cả 5 người về nơi an toàn, gồm: Hồ Hoàn (SN 1982), Hồ Văn Minh (SN 1987), Hồ Văn Diệp (SN 2002) cùng trú tại xã Hướng Phùng; Hồ Văn Thức (SN 1989), Hồ Văn Linh (SN 1999) cùng trú tại xã Hướng Hiệp.

5 ng ư ời d ân đư ợc lực l ư ợng c ông an gi ải cứu. Ảnh: Báo Lao Động.

Được biết, nhóm 5 người trên đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang thì gặp mưa lớn, khi nước lũ dâng lên thì bị cô lập, không thể trở về nhà.