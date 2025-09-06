Điểm danh 4 trái cây giàu chất xơ giúp giảm tình trạng táo bón cực tốt

Sống khỏe 06/09/2025 11:45

Trái cây là thực phẩm giàu vitamin rất tốt cho sức khỏe của cơ thể và đường ruột. Không chỉ bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, trái cây còn giúp cải thiện tình trạng táo bón.

Nguyên nhân chính dẫn đến chứng táo bón chủ yếu là do chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng không phù hợp. Do đó, người bệnh cần thay đổi thói quen ăn uống để hỗ trợ tốt nhất cho quá trình điều trị bệnh. Khi xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người táo bón cần tuân theo nguyên tắc sau đây:

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường các thực phẩm giàu chất pectin và chất xơ để tạo điều kiện cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột phát triển, thúc đẩy quá trình đào thải chất cặn ra ngoài cơ thể.

Tăng cường ăn nhiều thực phẩm có tác dụng nhuận tràng như khoai lang, rau mồng tơi, khoai sọ, đồ dầm giấm, cám gạo, đồ xông khói, thịt gân…

Tăng cường ăn nhiều thực phẩm chứa magie như sữa, rau dền, đậu đũa, rau đay…

Tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu probiotics giúp duy trì sức khỏe của hệ tiêu hóa, tạo điều kiện cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột phát triển.

Hạn chế thức ăn cay nóng, các chất kích thích như ớt cay, tiêu, nước chè đặc, ca cao, rượu nho đỏ.

Giảm liều lượng canxi khi bổ sung sữa và các sản phẩm từ sữa.

Giảm lượng sắt bằng cách hạn chế ăn thịt đỏ.

Hạn chế cà phê, rượu bia, thuốc lá.

Tăng cường ăn trái cây giúp nhuận tràng.

4 trái cây giàu chất xơ giúp giảm tình trạng táo bón cực tốt

Lê: Lê là loại quả mọng nước, ngọt và giàu chất xơ. Có khoảng 5-6 gam chất xơ/1 quả lê cỡ trung bình, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Lê ít calo là lựa chọn tuyệt vời cho những người đang cố gắng duy trì cân nặng khỏe mạnh. Thêm lê vào món salad để tăng thêm độ giòn hoặc ăn như một món ăn nhẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ: Đu đủ cũng là một loại trái cây có nhiều chất xơ. Một cốc đu đủ cung cấp khoảng 2,5 gam chất xơ. Loại trái cây nhiệt đới này cũng chứa một loại enzyme papain tốt cho tiêu hóa, khiến đu đủ trở thành lựa chọn tốt cho sức khỏe đường ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Chuối: Chuối là loại quả rất phổ biến, là nguồn chất xơ tuyệt vời. Một quả chuối trung bình chứa khoảng 3 gam chất xơ. Bên cạnh chất xơ, chuối còn giàu kali, giúp duy trì sức khỏe tim mạch. Chuối là món ăn nhẹ hoàn hảo và cũng có thể thêm vào ngũ cốc hoặc sinh tố…

Ảnh minh họa: Internet

Táo: Táo nổi tiếng có lợi cho sức khỏe và một trong những lợi ích đó là có hàm lượng chất xơ cao. Một quả táo cỡ trung bình có thể cung cấp tới 4 gam chất xơ, đặc biệt là khi ăn cả vỏ. Táo cũng giàu chất chống oxy hóa, giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Táo bón là tình trạng có thể bắt gặp ở bất kỳ đối tượng nào, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ em, gây khó khăn khi đại tiện và bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Bổ sung trái cây vào thực đơn là một cách giúp cải thiện tình trạng táo bón đơn giản và hiệu quả.

