Rau ngót, loại rau giải nhiệt ngày hè được xem là ‘thần dược’ giúp hạ đường huyết, sáng mắt, giảm nguy cơ táo bón

Ít ai biết rằng, loại rau mà chúng ta ăn hàng ngày còn có khả năng ổn định lượng đường trong máu. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho những người có nồng độ glucose máu cao nhằm kiểm soát sự gia tăng đường sau khi ăn. Các nghiên cứu khoa học đã ghi nhận rằng rau ngót chứa inulin, một loại chất xơ hòa tan có thể làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate, qua đó giúp giảm lượng đường trong máu. Việc này có thể giúp người dùng tránh xa tình trạng đái tháo đường type 2, hoặc có thể kiểm soát tình trạng bệnh của người đang mang bệnh.

Loại rau bổ sung lượng vitamin C dồi dào

Theo các chuyên gia, rau ngót cung cấp vitamin C phong phú, với 85mg vitamin C trong mỗi 100g rau, vượt trội hơn so với cam, chỉ chứa 53,2mg vitamin C trong cùng khối lượng. Với lượng vitamin C dồi dào này có thể giúp tổng hợp collagen, giúp nhanh chóng phục hồi các tổn thương trên da, đồng thời có tác dụng chống lại quá trình lão hóa và bảo vệ làn da khỏi những tổn thương do môi trường gây ra.

Ngoài ra, vitamin C trong rau ngót cũng hỗ trợ điều hòa mức cholesterol trong máu, tăng cường khả năng phòng vệ của hệ miễn dịch và cải thiện hoạt động của bộ não.

Điều lưu ý, vitamin C trong rau ngót có thể bị phân hủy khi chế biến không đúng cách, đặc biệt là nấu quá lâu hoặc nấu với lượng muối lớn. Để giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng của rau ngót, cách tốt nhất là hấp hoặc luộc, sử dụng lượng gia vị vừa phải và dùng ngay sau khi nấu chín.

Loại rau giúp tiết sữa cho mẹ sau sinh

các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, việc ăn rau ngót sau sinh có thể giảm tình trạng viêm và góp phần thúc đẩy quá trình tiết sữa nhờ vào sự hiện diện của sterols, những hợp chất hóa học có đặc tính tương tự estrogen.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giúp tiêu hoá khoẻ

Tương tự các loại rau lá xanh khác, rau ngót giàu chất xơ, nước và flavonoid có tác dụng chống oxy hóa, giúp duy trì cảm giác no lâu hơn, qua đó góp phần kiểm soát calo tiêu thụ và hỗ trợ quá trình giảm cân. Chất xơ có trong rau ngót cũng thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh, làm mềm phân và giảm nguy cơ táo bón.

Loại rau giúp bổ mắt

Ít ai biết rằng trong rau ngót lại chứa nguồn vitamin A dồi dào, có thể giúp phòng chống các vấn đề về mắt, bao gồm cả những bệnh liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng. Đồng thời, vitamin A có trong rau cũng có ích cho hệ thống miễn dịch, thúc đẩy sự phát triển của tế bào mới.

Trong y học cổ truyền, rau ngót được ứng dụng để điều trị táo bón, giảm triệu chứng mồ hôi trộm ở trẻ nhỏ, cầm máu cam, chữa trị đau mắt đỏ và nhiều bệnh lý khác. Rễ rau ngót, với vị đắng, được biết đến với công dụng lợi tiểu và hoạt huyết.

Lưu ý khi ăn rau ngót

Mặc dù đây là loại rau mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng các chuyên gia cùng khuyên rằng bạn không nên ăn quá 50 gram mỗi ngày và không nên tiêu thụ liên tục trong thời gian dài để phòng ngừa các vấn đề như rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng tới việc hấp thụ canxi và gây khó tiêu. Bạn cần đảm bảo chế độ ăn uống dinh dưỡng và đa dạng với việc kết hợp rau ngót cùng các loại rau củ khác khi sử dụng.

Phụ nữ mang thai tuyệt đối không nên đưa rau ngót vào khẩu phần ăn hàng ngày, vì ăn rau ngót có thể dẫn đến nguy cơ gây co thắt tử cung, gây sảy thai. Những người có vấn đề về tiêu hóa, mất ngủ, người lớn tuổi, những người đang gặp phải tình trạng thiếu hụt canxi hoặc mắc bệnh còi xương cũng cần lưu ý giới hạn lượng rau ngót trong chế độ ăn hàng ngày của mình.

Khi sử dụng rau ngót làm bài thuốc chữa bệnh bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn về tình trạng bệnh cũng như liều dùng hợp lí. Tránh tình trạng sử dụng quá liều hoặc các thành phần không phù hợp với thể trạng sẽ gây nguy hiểm.