04/09/2025 10:19

Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 người bị thương nặng và không qua khỏi sau khi được sơ cứu tại chỗ. Nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 3/9, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ đứt cáp khiến cần cẩu sập xuống công trường thi công tuyến đường Vành đai 3, đoạn qua phường Long Bình làm một công nhân tử vong và một người bị thương nặng.

TP.HCM: Sập cần cẩu tại công trường Vành đai 3, 1 công nhân tử vong, 1 người bị thương nặng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, tại gói thầu XL5, gần khu vực nút giao Tân Vạn, một cần cẩu bất ngờ bị đứt cáp, sập xuống khu vực thi công khiến hai công nhân bị đè trúng.

Một người bị thương nặng và không qua khỏi sau khi được sơ cứu tại chỗ. Nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

TP.HCM: Sập cần cẩu tại công trường Vành đai 3, 1 công nhân tử vong, 1 người bị thương nặng - Ảnh 2
Khu vực xảy ra tai nạn thuộc phạm vi thi công do Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng HJC phụ trách. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, đến tối cùng ngày, danh tính người tử vong được xác định là anh N.T.T (46 tuổi), hành nghề công nhân lái cần cẩu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư), TP.HCM cũng có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn lao động tại dự án Vành đai 3 nói trên.

Theo báo cáo, hiện trường xảy ra tai nạn lao động thuộc gói thầu XL5 dự án Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua đường Long Sơn (phường Long Bình, TP.HCM), vị trí trụ T300 - T301, đã xảy ra sự cố sập cần cẩu.

TP.HCM: Sập cần cẩu tại công trường Vành đai 3, 1 công nhân tử vong, 1 người bị thương nặng - Ảnh 3
Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Vụ tai nạn lao động xảy ra khi nhóm công nhân đang thực hiện tháo lắp để di chuyển cần cẩu ra khỏi phạm vi công trường. Cần cẩu nói trên được thuê từ một đơn vị khác.

Hiện lực lượng chức năng phường đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ 2 công nhân thương vong.

Bê tông đổ sập khi thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Bê tông đổ sập khi thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Vụ tai nạn được xác định khi các công nhân đang thi công trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, đoạn qua xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.

