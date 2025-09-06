Vào đúng 2 ngày liên tiếp (9/9-10/9/2025), Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu và có những quyết định chính xác. Bạn có thể mở ra hướng phát triển mới, là người dẫn đầu xu hướng và khiến cho bạn bè, đồng nghiệp đều phải thán phục.

Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay là ngày thích hợp để bạn mở rộng quan hệ với đối tác hoặc mở rộng quy mô làm ăn của mình. Dù bạn có thể sẽ phải vất vả một chút, nhưng tương lai hứa hẹn nhiều khoản tiền sẽ đổ về túi.

Vào đúng 2 ngày liên tiếp (9/9-10/9/2025), Chính Ấn xuất hiện trong tử vi của người tuổi Thân, đây là cát thần che chở cho vận trình trong ngày của bản mệnh. Công việc diễn ra khá suôn sẻ. Bạn luôn cố gắng tập trung và hoàn thành tốt trách nhiệm của mình nên hiệu suất khá ổn định. Thời điểm này, bản mệnh có thể được cấp trên tin tưởng trao thêm cho nhiều trọng trách nữa.

Ngày Thổ sinh Kim, tình cảm của những chú Khỉ có khởi sắc, nhất là với người đang trong giai đoạn hẹn hò, tìm hiểu. Hãy tranh thủ cơ hội này để tăng tiến mối quan hệ, cùng nhau xác định cụ thể hướng đi của hai người, có thể tính tới chuyện trăm năm nếu cảm thấy phù hợp.

Con giáp tuổi Hợi

Vào đúng 2 ngày liên tiếp (9/9-10/9/2025), cơ hội tuyệt vời để kết nối với những người bạn ở xa của con giáp tuổi Hợi trong ngày có Tam Hội, họ nghĩ về bạn, mong muốn gặp bạn và rất hào hứng được trò chuyện với bạn đấy. Đừng bỏ lỡ cơ hội để kết nối nhé.

\Thiên Tài có thể đưa tới cơ hội kiếm tiền để con giáp tuổi Hợi có thể cân nhắc thêm. Nếu muốn làm thêm việc phụ để có tiền thì bạn cũng phải sắp xếp để hoàn thành tốt công việc hiện tại đã nhé.

