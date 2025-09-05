Trong các ngày 9/9, 10/9, 11/9, 3 con giáp Tài Lộc đỏ rực cả bầu trời, tiền ào ạt vào túi, có của ăn của để, công thành danh toại, mọi điều trở nên tốt đẹp

Trong các ngày 9/9, 10/9, 11/9, Tam Hợp giúp đỡ, người tuổi Dần quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay mà không cần phải để tâm quá nhiều đến ý kiến của người ngoài, song dường như những quyết định của bạn thường khá hấp tấp và vội vàng.

Bên cạnh đó, con giáp này cần thay đổi cái tính "cả thèm chóng chán", chỉ duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong khoảng thời gian ngắn tiến hành công việc, vì như vậy bạn sẽ khó mà thành công.

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia phát triển tốt đẹp. Trước khi đưa ra những quyết định trọng đại, hai người luôn luôn trao đổi ý kiến với nhau, chính vì vậy mà cả hai đều cảm thấy mình được tôn trọng.

Con giáp tuổi Tý

Trong các ngày 9/9, 10/9, 11/9, Tam Hội cục xuất hiện trong tử vi của người tuổi Tý che chở cho vận trình của bản mệnh nhiều điều may mắn. Công việc, sự nghiệp thuận lợi, nếu có khó khăn gì sẽ có quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ, không còn phải bận tâm quá nhiều.

Không những thế quan hệ với đồng nghiệp, người thân, bạn bè khá hài hòa, tốt đẹp, gia đạo an yên. Đây là những nguồn động lực lớn lao để bản mệnh tự tin và nhiệt huyết theo đuổi những mục tiêu bản thân đã đặt ra.

Ngũ hành Thủy vượng cũng nhắc nhở con giáp này cần dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình. Dù bận rộn đến đâu cũng nên tự có chế độ nghỉ ngơi và sinh hoạt khoa học, ăn uống đúng bữa, ngủ đủ giấc để duy trì sức đề kháng.

Con giáp tuổi Dậu

Trong các ngày 9/9, 10/9, 11/9, con giáp tuổi Dậu gặp Chính Ấn nên con giáp này chú trọng vào địa vị, phúc lợi, học hành nhiều hơn mọi ngày. Bạn là người thông minh, nhân từ, không tham danh lợi nên sự nghiệp chưa thể tiến triển vượt bậc, muốn làm ăn lớn cần liều lĩnh hơn nữa.

Vận trình tài lộc trong ngày tốt hơn mong đợi nhờ Lục Hợp cục soi sáng. Dậu biết làm ăn, biết lập kế hoạch kiếm tiền, tiết kiệm tiền. Nhiều người nhìn vào nghĩ con giáp này phá phách, keo kiệt nhưng đâu biết họ rất giỏi xoay tiền và tìm mối làm ăn chứ không hề ngồi yên một chỗ.

Đường tình cảm tốt đẹp nhờ Thổ sinh Kim. Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng. Đừng vội buông bỏ vì sau này khó tìm được người tốt hơn lắm. Những ai đang gặp chuyện gia đình thì sớm ổn thỏa, tránh được những tai ương nguy hiểm ập đến.

