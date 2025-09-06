Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán người lớn cứu em 2 tuổi rơi xuống mương nước ở Nghệ An

Hai cháu bé chơi trước mương nước gần nhà, bất ngờ một bé bị mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống mương. Ngay lập tức, cậu bé đi cùng vội vàng vừa chạy vào nhà vừa hô lớn: “Bà ơi bà!”.

Theo báo Người Lao Động, tối 5/9, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại tình huống 2 cháu bé chơi tại mương nước gần nhà, bất ngờ 1 bé bị mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống nước. Ngay lập tức, cháu bé đi cùng nhanh trí chạy vào nhà hô hoán người lớn ra cứu giúp.

Nghe tiếng kêu cứu của cháu bé, người thân nhanh chóng chạy ra kéo cháu bé gặp nạn lên bờ an toàn.

Theo thông tin báo Dân Trí, sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, đã nhận hàng nghìn lượt xem và nhiều bình luận khen ngợi.

Tài khoản Thái Khương viết: “May mắn quá, những đứa trẻ này được dạy dỗ tốt”. Người dùng V.N. thì cho rằng: “Quá may mắn, cậu bé gọi người rất giỏi, cháu nhỏ thật phúc lớn”. Một người khác nhận xét: “Xem mà thót tim, may cậu bé không nhảy xuống cứu, nếu không thì nguy hiểm cả hai”.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Nhiều ý kiến cho rằng sự việc là lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu tâm, không để trẻ nhỏ chơi gần sông, suối, ao hồ hay mương nước khi thiếu sự giám sát, bởi chỉ một phút lơ là có thể dẫn đến tai nạn.

Theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào tối 5/9, tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Hai cháu bé trong video là anh em, cháu lớn 4 tuổi, cháu nhỏ 2 tuổi.

