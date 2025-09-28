Lãnh đạo xã Tân Hưng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong khi đi qua cầu Thuận Duyên

Theo thông tin báo VNExpress, khoảng 11h, sau khi chơi cùng nhóm bạn, bé đi bộ qua cầu Thuận Duyên (ấp Cái Cấm, xã Tân Hưng) để về nhà ở ấp Rạch Dược, xã Hưng Mỹ. Khi chạm tay vào thanh sắt giữa cầu, em bị điện giật ngã xuống, tử vong tại chỗ.

Công an xã Tân Hưng cùng chính quyền địa phương có mặt, ngắt nguồn điện. Kiểm tra cho thấy có đường dây điện dài khoảng 80 m kéo từ trụ điện số 52 (ấp Cái Cấm) vào nhà dân ở ấp Rạch Dược, đoạn giữa cố định vào thanh sắt giữa cầu, bị hỏng lớp cách điện.

Theo thông tin báo Thanh Niên, chính quyền xã Tân Hưng đã chỉ đạo Công an xã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác định rõ nguyên nhân tử vong của bé gái nêu trên.

Vụ việc đặt ra cảnh báo về tình trạng kéo điện tùy tiện tại nhiều vùng nông thôn, không chỉ gây mất an toàn cho người dân mà còn để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước thực tế gần đây trên địa bàn Cà Mau liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy và tai nạn liên quan đến điện, UBND tỉnh Cà Mau khẳng định sẽ chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, siết chặt an toàn điện nhằm ngăn ngừa những sự cố đau lòng tái diễn.

Thuận Duyên là cầu nông thôn dài khoảng 50 m, ngang khoảng 2 m, dành cho người đi bộ và xe máy, cách nhà nạn nhân khoảng 1 km.

Lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

