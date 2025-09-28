Thịt gà là 'siêu thực phẩm' giàu protein và 4 nguyên tắc ăn đúng để khỏe mạnh

Thịt gà là một trong những loại thực phẩm phổ biến nhất trên thế giới. Được mệnh danh là "siêu thực phẩm" trong giới thể thao và dinh dưỡng, thịt gà không chỉ ngon mà còn mang lại vô số lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng, bạn cần biết cách lựa chọn và chế biến đúng.

Giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu: Thịt gà chứa nhiều loại vitamin nhóm B quan trọng như Niacin (Vitamin B3) và Pyridoxine (Vitamin B6). Vitamin B3 giúp chuyển hóa năng lượng, trong khi Vitamin B6 cần thiết cho quá trình chuyển hóa protein và hình thành tế bào máu. Ngoài ra, thịt gà còn cung cấp Selenium giúp tăng cường chức năng tuyến giáp và hệ miễn dịch.

Nguồn protein chất lượng cao: Thịt gà là một trong những nguồn protein dồi dào và chất lượng nhất. Protein là thành phần thiết yếu để xây dựng và phục hồi cơ bắp, giúp duy trì khối lượng cơ bắp, đặc biệt quan trọng với người tập luyện và người lớn tuổi.

Tăng cường sức khỏe xương: Trong thịt gà có chứa Phốt pho và Canxi, hai khoáng chất thiết yếu cho việc duy trì xương và răng chắc khỏe. Thường xuyên ăn thịt gà (với lượng vừa phải) giúp ngăn ngừa các vấn đề như loãng xương.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân: Vì là nguồn protein nạc (ít chất béo, đặc biệt là phần ức gà), thịt gà giúp tăng cảm giác no lâu, từ đó giảm tổng lượng calo nạp vào cơ thể. Protein cũng giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đốt cháy chất béo.

Giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng: Thịt gà chứa axit amin Tryptophan, có vai trò quan trọng trong việc tăng mức serotonin trong não. Serotonin là một chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và mang lại cảm giác thư giãn.

Ăn thịt gà thế nào mới đúng để tối ưu hóa lợi ích?

Mặc dù thịt gà rất tốt, nhưng cách chế biến và bộ phận ăn sẽ quyết định hàm lượng dinh dưỡng bạn nhận được.

Ảnh minh họa: Internet

Ưu tiên ăn ức gà (phần thịt nạc): Phần ức gà là phần nạc nhất, chứa lượng protein cao nhất và ít chất béo nhất (đặc biệt là chất béo bão hòa). Đây là lựa chọn tốt nhất cho người muốn giảm cân, xây dựng cơ bắp hoặc người có vấn đề về tim mạch.

Hạn chế ăn da gà: Da gà chứa một lượng lớn chất béo và calo, bao gồm cả chất béo bão hòa không có lợi cho sức khỏe tim mạch nếu tiêu thụ quá nhiều. Tốt nhất là nên loại bỏ da gà trước khi ăn hoặc chế biến.

Chọn phương pháp chế biến lành mạnh: Thay vì chiên rán ngập dầu, bạn nên chọn các phương pháp chế biến như:

Hấp/Luộc: Giữ được trọn vẹn dinh dưỡng và không thêm calo từ dầu mỡ.

Nướng: Nên nướng bằng nồi chiên không dầu hoặc lò nướng để giảm thiểu lượng dầu.

Xào: Sử dụng lượng dầu ăn vừa phải và ưu tiên dầu thực vật lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Đảm bảo thịt được nấu chín hoàn toàn: Thịt gà sống hoặc tái có thể chứa vi khuẩn Salmonella hoặc Campylobacter gây ngộ độc thực phẩm. Luôn đảm bảo thịt gà được nấu chín hoàn toàn (nhiệt độ bên trong đạt 74°C) để tiêu diệt hết vi khuẩn.

Kết luận

Thịt gà là một phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh. Bằng cách ưu tiên các phần nạc như ức gà, loại bỏ da và chế biến bằng các phương pháp ít dầu mỡ, bạn sẽ tận dụng tối đa những lợi ích mà loại thực phẩm tuyệt vời này mang lại cho sức khỏe và vóc dáng.