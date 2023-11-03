Về nguyên lý, nitrit (là hợp chất của nito được hình thành trong quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ) sau khi vào dạ dày có thể phản ứng (dưới tác dụng của axit dạ dày) để tạo thành chất nitrosamine gây ung thư.

Nhiều người cho rằng thịt gà để qua đêm đem hâm lại ăn sẽ dễ bị ung thư, điều này có đúng? Theo VTC News, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) khẳng định, không có bằng chứng khoa học nào về việc ăn thịt gà hâm lại gây ung thư.

Ung thư do rất nhiều yếu tố tác động, gồm, vật lý, hóa học và sinh học, không phải tiêu thụ đồ thừa để qua đêm là mắc bệnh.

Tuy nhiên, phản ứng này cần phải có điều kiện nhất định mới xảy ra, bởi không phải thực phẩm nào cũng chứa nitrit.

Mặt khác, thức ăn thừa nói chung và thịt gà nói riêng nếu bảo quản không tốt, khi để qua đêm sẽ bị vi sinh vật, nấm mốc, ăn vào dễ ngộ độc. Dấu hiệu là đau bụng, nôn, đi ngoài, khó tiêu.

“Vi sinh vật không gây ung thư nhưng có thể gây ra độc tố, ngộ độc cấp, dẫn đến rối loạn hệ tiêu hóa”, PGS Thịnh nói.

Chuyên gia khuyến cáo, bạn không nên tích trữ đồ ăn quá lâu trong tủ lạnh, tốt nhất nên nấu vừa đủ cho cả gia đình, ăn hết trong ngày. Thức ăn đã nấu chín chỉ nên để trong tủ lạnh 1-2 ngày, cho vào các túi nilon, hộp nhựa hoặc hộp thủy tinh đậy nắp kín, trữ ở ngăn đông hoặc ngăn mát. Các loại rau, củ, quả nên dùng khi còn tươi.

Các bà nội trợ tốt nhất nên nấu lượng vừa đủ bữa ăn, tránh để thức ăn thừa lại bữa sau, và chỉ nên bảo quản thịt gà chưa qua chế biến.

Trường hợp bắt buộc phải bảo quản thịt gà đã chế biến, sau ăn bạn nên đem đun lại nồi thịt, để nguội và cất vào tủ lạnh. Không nên để nguyên nồi thịt đã dùng đem bảo quản, như vậy rất dễ gây ra hiện tượng nhiễm khuẩn.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ báo Lao Động, gà là loại gia cầm ít chất béo, ít calo và giàu protein. Thịt gà có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon và rất tốt cho sức khoẻ. Dưới đây là 7 lợi ích của thịt gà mà bạn không nên bỏ qua.

Nguồn protein dồi dào

Nếu bạn là một trong những người đang duy trì một chế độ ăn kiêng giảm cân thì thịt gà có thể là sự thay thế hoàn hảo cho bạn.

Thịt gà là một nguồn protein được coi là nạc và ít chất béo. Protein từ thịt gà được coi là chất cần thiết cho sự phát triển cơ bắp và phát triển tối ưu. Loại đặc tính này sẽ giúp chúng ta có một trọng lượng khỏe mạnh và giảm cân.

Giúp giảm trầm cảm

Thịt gà rất giàu tryptophan, một loại axit amin được biết đến mang lại cảm giác thoải mái. Sau khi ăn các món từ gà, sẽ làm tăng mức serotonin trong não, giúp cải thiện tâm trạng đáng kể.

Tránh tiêu xương

Khi già đi, chúng ta bắt đầu thấy xương bắt đầu hao mòn, yếu hơn. Việc ăn thịt gà có thể giúp chúng ta chống lại sự mất xương nhờ các protein trong nó được hấp thụ vào cơ thể của chúng ta.

Giàu phốt pho

Một trong những lợi ích khác của thịt gà là nó rất giàu phốt pho, được coi là một khoáng chất thiết yếu có trách nhiệm nuôi dưỡng xương và răng của chúng ta. Ngoài ra, nó giúp thận, gan và duy trì mức độ hệ thống thần kinh trung ương của chúng ta một cách thích hợp.

Một nguồn selen tốt

Selen được coi là một chất dinh dưỡng giúp ngăn ngừa lão hóa da sớm, và thịt gà rất giàu selen, giúp thực hiện quá trình trao đổi chất và hệ thống miễn dịch của chúng ta.

Trong tự nhiên, không có nhiều thực phẩm giàu selen, nhưng thịt gà là một trong những thực phẩm có số lượng nhiều hơn cả, đó là lý do bạn nên bổ sung nó vào bữa ăn hàng ngày.

Tăng cường sự trao đổi chất

Nhiều người không biết rằng thịt gà là một nguồn giàu vitamin B6, một chất dinh dưỡng thúc đẩy các enzym và các phản ứng trao đổi chất của tế bào, hay còn gọi là quá trình metyl hóa, giữ cho các mạch máu khỏe mạnh.

GIúp mắt khỏe

Thịt gà rất giàu retinol, alpha và beta carotene, lycopene và tất cả các dẫn xuất của vitamin A, rất cần thiết cho sức khỏe thị giác tối ưu.