Đã cứu được 8/11 thuyền viên trong vụ 2 tàu gặp nạn khi vào bờ trú bão Bualoi ở Quảng Trị

Đời sống 28/09/2025 13:00

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã triển khai công tác ứng cứu kịp thời, tiếp cận được hai tàu cá gặp nạn khi đang trên đường vào bờ trú tránh bão Bualoi. Đã có 8/11 thuyền viên trên hai tàu được cứu sống và đưa vào nơi an toàn.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 28/9, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, xác nhận thông tin trên.

Đã cứu được 8/11 thuyền viên trong vụ 2 tàu gặp nạn khi vào bờ trú bão Bualoi ở Quảng Trị - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đã tiếp cận cứu 7 nạn nhân, một người khác tự bơi vào bờ. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trung tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, cho biết, lực lượng chức năng đã tiếp cận cứu 7 nạn nhân, một người khác tự bơi vào bờ.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Anh, có một thuyền viên ôm phao nổi trên biển, cách bờ khoảng 500m, lực lượng chức năng đang tiếp cận để ứng cứu và tìm kiếm 2 người còn lại.

Đã cứu được 8/11 thuyền viên trong vụ 2 tàu gặp nạn khi vào bờ trú bão Bualoi ở Quảng Trị - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đang tiếp cận để ứng cứu và tìm kiếm 2 người còn lại. Ảnh: Báo Dân Trí.

Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vào lúc 5 giờ 45 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận được tin báo từ bà Quất Thị Hải Linh (30 tuổi), là người nhà của hai tàu cá mang số hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS của TP.HCM.

Bà Linh cho biết hai tàu cá trên đường vào lạch Cửa Việt để trú bão thì gặp nạn ở vị trí cách bờ khoảng 1,5 km.

Đã cứu được 8/11 thuyền viên trong vụ 2 tàu gặp nạn khi vào bờ trú bão Bualoi ở Quảng Trị - Ảnh 3
Tổng số thuyền viên trên cả hai tàu là 11 người. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Hậu quả, một tàu đã bị chìm, tàu còn lại bị chết máy và bị sóng đánh vỡ mạn. Tổng số thuyền viên trên cả hai tàu là 11 người.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã điều động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và người dân địa phương tổ chức tiếp cận, ứng cứu.

Đã cứu được 8/11 thuyền viên trong vụ 2 tàu gặp nạn khi vào bờ trú bão Bualoi ở Quảng Trị - Ảnh 4
Lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã báo cáo vụ việc cho lãnh đạo tỉnh, đồng thời điều động tàu CN-09 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cùng các đơn vị Hải đội Biên phòng 2, Đồn Biên phòng Triệu Vân sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp.

Nóng: 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn khi vào trú bão ở Quảng Trị, nỗ lực giải cứu 10 ngư dân vào bờ an toàn

Nóng: 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn khi vào trú bão ở Quảng Trị, nỗ lực giải cứu 10 ngư dân vào bờ an toàn

Đến nay đã có 1 thuyền viên bơi vào bờ. Công tác phối hợp ứng cứu đang được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện hết sức khẩn trương tích cực.

