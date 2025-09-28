Theo thông tin báo Dân Trí , ngày 28/9, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, xác nhận thông tin trên.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Anh, có một thuyền viên ôm phao nổi trên biển, cách bờ khoảng 500m, lực lượng chức năng đang tiếp cận để ứng cứu và tìm kiếm 2 người còn lại.

Trung tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, cho biết, lực lượng chức năng đã tiếp cận cứu 7 nạn nhân, một người khác tự bơi vào bờ.

Lực l ư ợng chức n ăng đang ti ếp cận đ ể ứng cứu v à tìm ki ếm 2 ng ư ời c òn l ại. Ảnh: Báo Dân Trí.

Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vào lúc 5 giờ 45 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận được tin báo từ bà Quất Thị Hải Linh (30 tuổi), là người nhà của hai tàu cá mang số hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS của TP.HCM.

Bà Linh cho biết hai tàu cá trên đường vào lạch Cửa Việt để trú bão thì gặp nạn ở vị trí cách bờ khoảng 1,5 km.

Tổng số thuyền vi ên trên c ả hai t àu là 11 ng ư ời. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Hậu quả, một tàu đã bị chìm, tàu còn lại bị chết máy và bị sóng đánh vỡ mạn. Tổng số thuyền viên trên cả hai tàu là 11 người.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã điều động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và người dân địa phương tổ chức tiếp cận, ứng cứu.

Lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã báo cáo vụ việc cho lãnh đạo tỉnh, đồng thời điều động tàu CN-09 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cùng các đơn vị Hải đội Biên phòng 2, Đồn Biên phòng Triệu Vân sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp.