Công an Đồng Nai giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ

Đời sống 29/08/2025 13:05

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 29/8, Công an xã Phú Nghĩa (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa giải cứu thành công cô gái 18 tuổi bị nhóm người lạ "bắt cóc online".

Trước đó, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 16.8, Công an xã Phú Nghĩa (H.Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cũ) tiếp nhận tin báo của ông Đ.N.D (48 tuổi, ngụ xã Phú Nghĩa) về việc con gái mình là Đ.T.N.T (18 tuổi) bị bắt cóc.

Công an Đồng Nai giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ - Ảnh 1
Nữ sinh Đ.T.N.T bị bắt cóc online. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo ông D., khoảng 13 giờ cùng ngày (16.8), Đ.T.N.T có biểu hiện hoảng loạn, bất thường, sau đó cắt liên lạc hoàn toàn với gia đình.

Nhận định ban đầu đây là vụ việc 'bắt cóc online', Công an xã Phú Nghĩa đã vào cuộc xác minh, truy tìm và biết được T. đang ở tại một nhà nghỉ thuộc P.Phước Long (TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ).

Công an Đồng Nai giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ - Ảnh 2
Các cuộc gọi đã nhận từ những kẻ giả danh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Lao Động, qua làm việc, trước đó, cháu T lên mạng tải app ngân hàng để đăng ký tài khoản online, qua đó đã chụp ảnh nhân thân, thông tin số điện thoại, ảnh căn cước.

Một lúc sau, một số đối tượng gọi điện đến tự xưng là “công an” và cảnh báo cháu T liên quan vụ việc, vụ án đang điều tra tại Hà Nội. Sau đó, chúng tạo cuộc gọi video trên nền tảng mạng xã hội mời cháu T vào nhóm. Trong nhóm có các đối tượng giả danh công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân nhằm đe dọa về tinh thần, yêu cầu cháu T không báo cho gia đình, rời khỏi nhà đến một nhà nghỉ tại phường Phước Long để tự nhốt mình, quay clip la hét, nhằm mục đích tống tiền người nhà cháu T.

Công an Đồng Nai giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ - Ảnh 3

Công an Đồng Nai giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ - Ảnh 4
Phụ huynh em Đ.T.N.T gửi lời cảm ơn lực lượng công an đã kịp thời giải cứu con gái mình. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Tuy nhiên, các đối tượng chưa kịp thực hiện hành vi đã bị cơ quan công an phát hiện, chặn đứng và đưa cháu T về nhà an toàn.

Công an xã Phú Nghĩa khẳng định cơ quan chức năng không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc các tài khoản mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, Zalo, Facebook.... cho người lạ. Khi xảy ra tình huống tương tự, người dân báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Nam sinh ở Hà Nội chuyển hơn 100 triệu đồng, trốn nhà tự bay vào TP.HCM bị công an giả "bắt cóc online"

Nam sinh ở Hà Nội chuyển hơn 100 triệu đồng, trốn nhà tự bay vào TP.HCM bị công an giả "bắt cóc online"

Công an TP.HCM kịp thời giải cứu một nam sinh 22 tuổi khỏi thủ đoạn lừa đảo "bắt giam online", ngăn chặn việc gia đình chuyển 500 triệu đồng.

