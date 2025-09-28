Quả sung, 'viên thuốc' tự nhiên với những công dụng ít ai ngờ tới

Quả sung và lá của chúng có chứa nhiều chất dinh dưỡng và đem lại nhiều lợi ích sức khỏe tiềm năng. Chúng thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim và giúp bạn kiểm soát được lượng đường trong máu.

Quả sung là quả của cây sung, thuộc họ dâu tằm (Moraceae), có hình dáng giống như giọt nước, có kích thước bằng ngón tay của bạn. Thịt quả màu hồng, có vị ngọt nhẹ đặc trưng, mềm, dai và có hạt hơi giòn, ăn được. Quả sung tươi rất mỏng và dễ hỏng nên thường được phơi khô để bảo quản. Điều này tạo ra một loại trái cây sấy khô ngọt ngào và bổ dưỡng, có thể thưởng thức quanh năm. Có nhiều loại quả sung, tất cả đều khác nhau về màu sắc và kết cấu. Đặc điểm độc đáo của chúng là một lỗ nhỏ giống như nụ được gọi là ostiole ở đầu giúp quả phát triển. Vị ngọt tự nhiên của chúng có nghĩa là, trước thời của đường tinh luyện, chúng thường được sử dụng như một chất tạo ngọt.

Công dụng nổi bật nhất của quả sung là khả năng hỗ trợ tiêu hóa mạnh mẽ. Sung rất giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa và điều trị táo bón cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt, sung còn chứa enzyme ficin, có khả năng hỗ trợ phân giải protein, giúp thức ăn được tiêu hóa nhanh hơn và giảm chứng đầy hơi, khó tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Ổn định huyết áp và bảo vệ tim mạch

Quả sung là nguồn cung cấp Kali dồi dào. Kali là khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng lượng Natri (muối) trong cơ thể. Việc tiêu thụ sung thường xuyên giúp điều hòa huyết áp, làm giảm căng thẳng lên thành mạch máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ. Chất xơ trong sung cũng góp phần giảm cholesterol xấu (LDL).

Giúp xương chắc khỏe

Sung chứa một lượng đáng kể Canxi và Vitamin K, hai dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe xương. Canxi là thành phần cấu tạo chính của xương, trong khi Vitamin K hỗ trợ quá trình hấp thụ và chuyển hóa Canxi hiệu quả. Đối với những người không dung nạp được sữa, sung là một nguồn bổ sung Canxi tự nhiên tuyệt vời.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát đường huyết

Mặc dù sung có vị ngọt (đặc biệt là sung khô), nhưng hàm lượng chất xơ cao lại giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong sung có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, đặc biệt là với bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 (cần tham khảo ý kiến bác sĩ về liều lượng).

Chống oxy hóa và làm đẹp da

Sung chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm các polyphenol, giúp chống lại các gốc tự do gây hại. Các vitamin và khoáng chất trong sung còn giúp nuôi dưỡng làn da, giảm thiểu các vấn đề viêm nhiễm và làm chậm quá trình lão hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng:

Quả sung tươi và non (dùng để muối dưa) có vị chát nhẹ và chứa ít đường hơn. Quả sung chín hoặc sung khô có hàm lượng đường và calo cao hơn, nên cần tiêu thụ với lượng vừa phải, đặc biệt là người bệnh tiểu đường.

Quả sung chính là minh chứng cho thấy những món quà thiên nhiên bình dị nhất lại thường ẩn chứa những giá trị sức khỏe to lớn.