Nóng: 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn khi vào trú bão ở Quảng Trị, nỗ lực giải cứu 10 ngư dân vào bờ an toàn

Đến nay đã có 1 thuyền viên bơi vào bờ. Công tác phối hợp ứng cứu đang được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện hết sức khẩn trương tích cực.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 28/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) cho biết các lực lượng đang khẩn trương phối hợp ứng cứu hai tàu cá với 11 thuyền viên bị nạn khi vào Cửa Việt để trú bão số 10.

Nóng: 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn khi vào trú bão ở Quảng Trị, nỗ lực giải cứu 10 ngư dân vào bờ an toàn - Ảnh 1
Hai tàu cá TP.HCM gặp nạn khi vào trú bão ở Quảng Trị. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 5 giờ 45 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận được tin báo từ bà Quất Thị Hải Linh (30 tuổi), là người nhà của hai tàu cá mang số hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS của TP.HCM.

Bà Linh cho biết hai tàu cá trên đường vào lạch Cửa Việt để trú bão thì gặp nạn ở vị trí cách bờ khoảng 1,5 km.

Nóng: 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn khi vào trú bão ở Quảng Trị, nỗ lực giải cứu 10 ngư dân vào bờ an toàn - Ảnh 2
Công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Hậu quả, một tàu đã bị chìm, tàu còn lại bị chết máy và bị sóng đánh vỡ mạn. Tổng số thuyền viên trên cả hai tàu là 11 người.

Theo thông tin báo Dân Trí, nhận được tin báo, Đồn Biên phòng CKC Cửa Việt đã điều động tổ công tác gồm 10 người phối hợp với chính quyền và nhân dân trên địa bàn tổ chức tiếp cận ứng cứu.

Nóng: 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn khi vào trú bão ở Quảng Trị, nỗ lực giải cứu 10 ngư dân vào bờ an toàn - Ảnh 3
Đã có 1 thuyền viên bơi vào bờ. Ảnh: Báo Người Lao Động. 
Nóng: 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn khi vào trú bão ở Quảng Trị, nỗ lực giải cứu 10 ngư dân vào bờ an toàn - Ảnh 4
Lực lượng chức năng hỗ trợ thuyền viên. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, điều động tàu CN-09 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với đồn Biên phòng CKC Cửa Việt, Triệu Vân tiếp cận, ứng cứu; duy trì liên lạc với người nhà, chủ tàu và tàu bị nạn; các đơn vị Hải đội Biên phòng 2, đồn BP Triệu Vân, Cồn Cỏ phối hợp với đồn Biên phòng CKC Cửa Việt nắm thông tin, xác minh sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu.

Nóng: 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn khi vào trú bão ở Quảng Trị, nỗ lực giải cứu 10 ngư dân vào bờ an toàn - Ảnh 5
Đồn Biên phòng CKC Cửa Việt đã điều động tổ công tác gồm 10 người phối hợp với chính quyền và nhân dân trên địa bàn tổ chức tiếp cận ứng cứu. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Công tác phối hợp ứng cứu 10 thuyền viên còn lại đang được các lực lượng thực hiện hết sức khẩn trương.

