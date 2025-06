Vào lúc 7h30 ngày 11/6, tàu cá QNa 92954 TS do ông Nguyễn Văn Sáu (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) làm thuyền trưởng gặp sự cố hỏng máy khi hoạt động cách Đông Bắc đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) 12 hải lý, trong điều kiện gió cấp 7-8, sóng cao 2-3m. Tàu 319 của Cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ cách đó 60 hải lý lập tức nhận lệnh cơ động cứu nạn.

Tàu Cảnh sát biển 319 đang lai dắt 2 tàu cá bị nạn trong cơn bão số 1 về đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi - Ảnh: Báo Lao Động

Khi đang tiếp cận hiện trường, lúc 16h50 cùng ngày, Tàu 319 tiếp tục nhận tín hiệu báo nạn từ tàu QNa 92032 TS cũng bị hỏng máy gần vị trí tàu QNa 92954 TS. Đến 17h50, tàu cứu hộ đã tiếp cận được cả hai phương tiện.

Do sóng to, biển động và mưa giông, việc làm dây và lai kéo gặp nhiều khó khăn, đến 20h20 mới hoàn tất công tác cứu kéo. Đến trưa nay, 12/6, cả hai tàu cá đã được lai dắt an toàn vào khu vực neo đậu tránh gió tại đảo Lý Sơn và bàn giao cho Đồn Biên phòng Lý Sơn.