Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 12/6, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Bình xác nhận 2 tàu cá của tỉnh này đã bị chìm trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi trong khi di chuyển tránh trú bão số 1.

Theo đó, vụ chìm tàu xảy ra vào sáng 11/6. Thời điểm trên, tàu cá QB-92756 TS, do ông Phan Thanh Hải (trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) làm chủ đang di chuyển tránh bão số 1 thì bất ngờ bị chìm tại tọa độ 14°53'N-110°26'E.

Thời điểm xảy ra sự việc, vùng biển Quảng Ngãi bắt đầu có mưa to gió lớn do ảnh hưởng của bão. Rất may, tất cả 4 người đã được tàu cá khác cũng của tỉnh Quảng Bình cứu nạn an toàn.

Hải trình của tàu cá ông Nguyễn Hữu Đức trước khi bị chìm ở vùng biển Quảng Ngãi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tiếp đó, vào khoảng 12 giờ cùng ngày 11/6, tàu cá QB-93451 TS do ông Nguyễn Hữu Đức làm chủ tàu cũng gặp sự cố chìm khi đang trên đường về trú bão. Trên tàu có 4 thuyền viên, tất cả đã được tàu cá QB-93964 TS, do ông Mai Thanh Giang (trú tại H.Quảng Trạch) làm thuyền trưởng, cứu nạn kịp thời.

Tất cả các thuyền viên hiện đã an toàn. Nguyên nhân xảy ra hai vụ chìm tàu được xác định do phá nước dẫn đến nước tràn vào các khoang.

