Quảng Nam mưa rất to, nhiều nơi ngập nước, gần 300 hộ dân bị cô lập

Theo thông tin từ báo Dân trí, do ảnh hưởng mưa lớn từ bão Wutip, từ ngày 11/6 đến sáng 12/6, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Mưa lớn kéo dài cùng với một số thủy điện xả điều tiết khiến một số khu vực của huyện Đại Lộc bị ngập sâu, nhiều nơi bị cô lập cục bộ. Trong đó, thôn Thái Chấn Sơn, xã Đại Hưng bị cô lập hoàn toàn khi cây cầu tràn duy nhất dẫn vào thôn bị ngập sâu, nước chảy xiết.