Hai vợ chồng đi bộ ra bến xe để về quê, gặp nước chảy xiết, người chồng may mắn bơi vào được nơi an toàn, còn người vợ bị nước cuốn mất tích. Thi thể của nạn nhân đã được lực lượng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Theo thông tin VietNamNet, sáng 28/9, thông tin từ lãnh đạo UBND phường An Cựu (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn mất tích khi đang cùng chồng ra bến xe để về quê.

Trước đó, khoảng 15h ngày 27/9, vợ chồng anh Nguyễn Duy H. (SN 1985) và chị Dương Thị H. (SN 1990, quê Thanh Hóa; hiện thuê trọ tại kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu) đi bộ ra bến xe để về tỉnh Thanh Hóa.

Khi đến đoạn ruộng đầu kiệt 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh, chị H. bị trượt chân ngã rồi bị dòng nước cuốn trôi. Đến khoảng 18h, anh H. mới liên hđược với cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Thi thể của nạn nhân đã được lực lượng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Trong đêm 27/9, sau khi nhận tin báo vụ việc, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cùng các lực lượng liên quan để tìm kiếm nạn nhân. Thi thể của nạn nhân đã được lực lượng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Như trước đó báo VNExpress đưa tin, khoảng 15h, chị Dương Thị Huệ (35 tuổi) cùng chồng Nguyễn Duy Hùng (40 tuổi, quê ở xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa) đi bộ từ kiệt 46 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Cựu ra bến xe để về quê. Khi đến đoạn đầu kiệt, do nước ngập sâu, chảy xiết, chị Huệ và anh Hùng trượt chân, bị dòng nước cuốn trôi xuống khu vực ruộng lúa cạnh đó. Anh Hùng may mắn bám được vào tường nhà dân.

Công an phường An Cựu phối hợp với các lực lượng triển khai tìm kiếm chị Huệ song chưa tìm thấy. Anh Hùng được đưa về trụ sở Công an phường An Cựu nghỉ ngơi.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch phường An Cựu, cho biết hai vợ chồng anh Hùng và chị Huệ mới thuê trọ tại địa bàn được vài tháng để mưu sinh. Trước bão số 10, cả hai dự định về quê Thanh Hóa song không may gặp sự cố.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi, trên địa bàn TP Huế xảy ra mưa lớn. Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu hơn 60 cm, nước từ đồi cao chảy về tràn vào nhà dân. Công an TP Huế đã huy động lực lượng dùng thuyền phao để cứu hộ người dân nơi bị ngập đến khu vực an toàn.

