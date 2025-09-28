Huế: Người phụ nữ bị lũ cuốn trôi mất tích trên đường về quê

Khi đến đoạn đầu kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, chị H. không may trượt chân, bị dòng nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, tối 27/6, bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch UBND phường An Cựu, TP Huế cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm một người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi mất tích trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 27/9, anh NDH (40 tuổi) và vợ là DTH (35 tuổi, cùng thường trú tại Quảng Ninh) đang thuê trọ tại Kiệt 46 đường Nguyễn Đức Cảnh (phường An Cựu, TP Huế) đi bộ ra bến xe để về Thanh Hóa.

Huế: Người phụ nữ bị lũ cuốn trôi mất tích trên đường về quê - Ảnh 1
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Khi cả hai đi đến đầu Kiệt 46, người vợ không may bị trượt chân ngã và bị dòng nước đang chảy xiết cuốn trôi mất tích.

Do sự việc diễn ra quá nhanh, người chồng không kịp ứng cứu. Phải đến khoảng 18 giờ cùng ngày, người chồng mới liên hệ được với cơ quan chức năng để trình báo và nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Huế đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường An Cựu và lực lượng tại chỗ triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, hiện nay, mưa lớn tiếp tục xối xả, nước lũ tiếp tục chảy xiết, công việc tổ chức tìm kiếm sẽ gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo UBND phường An Cựu, trong chiều và tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành sơ tán người dân ở những khu vực xung yếu, thấp trũng trên địa bàn đến nơi an toàn. Hiện nay, công tác này đang tiếp tục được triển khai.

Theo thông tin báo Dân Trí, theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, trong các ngày 27-29/9, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Huế: Người phụ nữ bị lũ cuốn trôi mất tích trên đường về quê - Ảnh 2
Lực lượng chức năng thành phố Huế dùng thuyền cao su để tiếp cận, di dời các hộ dân tại khu vực xóm Gióng bị nước lũ cô lập. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Trong ngày 27/9, mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều khu vực thấp trũng. Nhiều tuyến giao thông tại khu vực trung tâm thành phố Huế và các xã miền núi A Lưới bị ngập sâu cục bộ.

Tại xóm Gióng, phường An Cựu, nhiều nhà dân, phòng trọ sinh viên đã bị ngập sâu. Các lực lượng chức năng phường An Cựu đã dùng thuyền cao su lội nước vào những khu vực dọc các tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Hữu Cảnh để sơ tán người dân đến nơi an toàn.

