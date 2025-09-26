Trong tâm thư được cho là của mẹ Vu Mông Lung, bà khẳng định sự việc không liên quan đến yếu tố hình sự. Tuy nhiên, đoạn clip nghi là ghi lại tình huống xảy ra trong đêm đó được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội châu Á, khiến dư luận liên tục đặt câu hỏi.

Ngày 11/9 vừa rồi, nam diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung qua đời sau một bữa tiệc với bạn bè tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Theo chia sẻ của công ty quản lý và mẹ của nam diễn viên, ngôi sao 37 tuổi đã "uống rượu không cẩn thận, dẫn đến tai nạn rơi từ tầng cao".

Trong những ngày qua, công an quận Triều Dương, Bắc Kinh đã đưa ra kết luận chính thức và khởi tố một số cá nhân tung tin thất thiệt liên quan tới vụ việc của Vu Mông Lung.

Giới chức Trung Quốc khẳng định hình ảnh, video trên mạng ghi lại khoảnh khắc cuối đời của Vu Mông Lung thực chất là sản phẩm của công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Cơ quan điều tra khẳng định, tất cả những tin đồn như nam diễn viên "tự tử sau khi bị tấn công", "bị một thế lực lợi dụng", "mẹ Vu Mông Lung bị uy hiếp" đều được xác định là bịa đặt.

Đại diện cảnh sát quận Triều Dương kêu gọi cư dân mạng không bịa đặt hay lan truyền tin đồn, đồng thời đề nghị mọi người tôn trọng nguyện vọng của gia đình bảo vệ quyền riêng tư để tránh gây thêm tổn thương tinh thần.

Ngày 23/9, nữ diễn viên Tống Y Nhân, một trong những người bạn của nam diễn viên họ Vu và có mặt tại bữa tiệc cuối đời của anh, cũng lên tiếng phủ nhận các cáo buộc hướng vào cô.

Thông qua luật sư, Tống Y Nhân cho biết, các thông tin về việc cô dàn xếp cuộc gặp của Vu Mông Lung, tham gia hãm hại nam diễn viên đều là bịa đặt. Nữ diễn viên đang tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết để khởi kiện những các nhân đưa tin sai lệch về cô.

Vu Mông Lung (SN 1988) được biết đến qua các tác phẩm như: Thái tử phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ, Thiên kim trở về, Trường An Nặc, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân… Trong mắt đồng nghiệp, Vu Mông Lung là một chàng trai ấm áp, luôn cư xử hòa nhã, giúp đỡ mọi người. Mỹ nam có hơn 26 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).