Quảng Ngãi: Xuất hiện 4 trận động đất kèm tiếng nổ trong một buổi sáng, độ lớn từ 2,6 và 3,6 độ

Chỉ trong sáng ngày 29/9, xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 4 trận động đất với độ lớn từ 2,6 và 3,6 độ.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 29/9, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, thuộc Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), thông báo tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 4 trận động đất.

Từ 5h đến 10h cùng ngày, xã Măng Bút ghi nhận liên tục 4 trận động đất, có độ lớn từ 2,6 đến 3,6; độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

Ông A Linh, Trưởng thôn Đăk Chờ, xã Măng Bút, cho biết nhiều ngày qua, người dân trong thôn liên tục cảm nhận được sự rung lắc mạnh do các trận động đất gây nên. Nhiều trận động đất mạnh đã phát ra tiếng nổ lớn.

Quảng Ngãi: Xuất hiện 4 trận động đất kèm tiếng nổ trong một buổi sáng, độ lớn từ 2,6 và 3,6 độ - Ảnh 1
Người dân vùng tâm chấn liên tục cảm nhận sự rung lắc mạnh và tiếng nổ do các trận động đất gây ra. Ảnh: Báo Dân Trí. 

"Đa số nhà người dân ở đây làm bằng gỗ nên không chịu tác động nhiều từ động đất. Tuy nhiên chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng sớm tìm ra hướng giảm thiểu các trận động đất để người dân yên tâm sinh sống", ông Linh nói.

Đại diện UBND xã Măng Bút cho biết các trận động đất chưa gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên động đất đã tạo nên rung lắc gây hoang mang cho người dân.

Cán bộ xã đã xuống các thôn để nắm bắt tâm lý người dân và tuyên truyền về kỹ năng ứng phó khi động đất xảy ra.

Theo thông tin VTC News, trước đó, lúc 20h23 và 23h44 ngày 28/9, trên địa bàn xã Măng Bút cũng đã xảy 2 trận động đất đều có độ lớn 3.0 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Quảng Ngãi: Xuất hiện 4 trận động đất kèm tiếng nổ trong một buổi sáng, độ lớn từ 2,6 và 3,6 độ - Ảnh 2
2 ngày, xã miền núi Quảng Ngãi hứng 6 trận động đất. Ảnh: VTC News. 

Ông Đặng Bá Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Măng Bút - cho biết các trận động đất này chỉ gây rung lắc trong vài giây, không gây thiệt hại về tài sản. Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh khi xảy ra động đất.

Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

Sáng 11/9, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo 2 trận động đất xảy ra ở xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

