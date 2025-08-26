Nóng: Động đất độ lớn 3.6 ở Phú Thọ, người dân Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc

Một trận động đất có độ lớn 3.6 vừa xảy ra ở xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Trận động đất gây rung lắc, một số người dân ở Hà Nội cũng cảm nhận được rõ.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 26/8, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh – Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (thuộc Viện Khoa học Trái đất) xác nhận, một trận động đất vừa được ghi nhận tại khu vực xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ.

Trận động đất xảy ra vào lúc 10 giờ 46 phút 42 giây (giờ GMT), tức 17 giờ 46 phút 42 giây (giờ Hà Nội), với tọa độ 20.716 độ vĩ Bắc, 105.657 độ kinh Đông. Tâm chấn ở độ sâu khoảng 16km, độ lớn 3.6 độ richter. Trận động đất được đánh giá có cấp độ rủi ro thiên tai là 0 – mức thấp nhất.

Cùng thời điểm này, nhiều người dân tại Hà Nội chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ cảm nhận được rung lắc nhẹ, có người thấy hơi chóng mặt, nhưng hiện tượng này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Bản đồ tâm chấn động đất - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNam+, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học trái đất khuyến cáo, nếu động đất xảy ra khi đang ở trong nhà, người dân cần ngay lập tức chui xuống gầm bàn, gầm giường chắc chắn để tránh các vật rơi trúng người và nếu trần nhà sập vẫn có không khí để thở, dùng một tay giữ chặt vào vật đang che chắn.

Ở đó ít nhất cho đến khi hết đợt rung chấn thứ nhất, ra khỏi chỗ ẩn nấp sau khi hết cơn rung chấn và khi chỗ trú thực sự có nguy cơ sập đổ; luôn giữ trẻ em, người lớn tuổi theo bên mình, mang giày, dép để tránh giẫm phải mảnh kính vỡ, đồ vật sắc nhọn.

Nếu đang ở cách xa vị trí có các vật che chắn được, người dân cần tránh xa các cửa sổ có kính, tới góc tường và ở nguyên vị trí đó, thực hiện động tác quỳ gối xuống và dùng tay che đầu.

