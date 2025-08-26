Sau cuộc nhậu, Siu Yir đã bế cháu C. về nhà mình để thực hiện hành vi đồi bại.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 26/8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Siu Yir (SN 1964, trú tại xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, ngày 11/8/2024, sau khi uống rượu, Siu Yir đi bộ đến nhà chị R. (trú tại xã Ia Tul) thấy cháu C. (SN 2021, con chị R.) đang ngồi chơi trong nhà. Siu Yir đã bế cháu C. về nhà mình chơi.

Khi về nhà, đối tượng cởi quần áo của cháu và có những hành động sờ soạng người cháu C..

Bị cáo Siu Yir tại phiên tòa - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 10 phút sau khi Siu Yir bế cháu C. đi, chị K.H đi tìm thì phát hiện con gái đang bị đối tượng xâm hại nên hốt hoảng, kêu cứu. Sau đó, người phụ nữ bế con đi về và trình báo công an.

Ngay sau, Siu Yir bị bắt khẩn cấp, bị tạm giữ, tạm giam. Tính đến thời điểm bị xâm hại, cháu C. mới 2 tuổi 9 tháng 4 ngày.

Tại phiên tòa, bị cáo Siu Yir đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của bị can Siu Yir đã phạm vào tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" với tình tiết định khung hình phạt "Đối với người dưới 10 tuổi".

Bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Huế Ngày 21/8, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà ông Nguyễn Xuân Thanh và bà Nguyễn Thị Vân (thôn Hiền Hoà 2, xã Vinh Lộc).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-me-chet-lang-khi-phat-hien-con-gai-2-tuoi-bi-hang-xom-xam-hai-740894.html