Người mẹ chết lặng khi phát hiện con gái 2 tuổi bị hàng xóm xâm hại

Đời sống 26/08/2025 19:56

Sau cuộc nhậu, Siu Yir đã bế cháu C. về nhà mình để thực hiện hành vi đồi bại.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 26/8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Siu Yir (SN 1964, trú tại xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, ngày 11/8/2024, sau khi uống rượu, Siu Yir đi bộ đến nhà chị R. (trú tại xã Ia Tul) thấy cháu C. (SN 2021, con chị R.) đang ngồi chơi trong nhà. Siu Yir đã bế cháu C. về nhà mình chơi.

Khi về nhà, đối tượng cởi quần áo của cháu và có những hành động sờ soạng người cháu C..

Người mẹ chết lặng khi phát hiện con gái 2 tuổi bị hàng xóm xâm hại - Ảnh 1
Bị cáo Siu Yir tại phiên tòa - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 10 phút sau khi Siu Yir bế cháu C. đi, chị K.H đi tìm thì phát hiện con gái đang bị đối tượng xâm hại nên hốt hoảng, kêu cứu. Sau đó, người phụ nữ bế con đi về và trình báo công an.

Ngay sau, Siu Yir bị bắt khẩn cấp, bị tạm giữ, tạm giam. Tính đến thời điểm bị xâm hại, cháu C. mới 2 tuổi 9 tháng 4 ngày.

Tại phiên tòa, bị cáo Siu Yir đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của bị can Siu Yir đã phạm vào tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" với tình tiết định khung hình phạt "Đối với người dưới 10 tuổi".

 

Bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Huế

Bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Huế

Ngày 21/8, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà ông Nguyễn Xuân Thanh và bà Nguyễn Thị Vân (thôn Hiền Hoà 2, xã Vinh Lộc).

Xem thêm
Từ khóa:   xâm hại trẻ em tin moi hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Động đất độ lớn 3.6 ở Phú Thọ, người dân Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc

Nóng: Động đất độ lớn 3.6 ở Phú Thọ, người dân Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc

Đời sống 39 phút trước
Bàng hoàng phát hiện hai thi thể nữ giới trôi trên dòng nước lũ

Bàng hoàng phát hiện hai thi thể nữ giới trôi trên dòng nước lũ

Đời sống 44 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp bị TÀI LỘC bao vây trong tháng 9/2025, gặp hỷ sự liên miên, sở hữu khối tài sản kếch xù, cuộc sống đủ đầy

Chúc mừng 3 con giáp bị TÀI LỘC bao vây trong tháng 9/2025, gặp hỷ sự liên miên, sở hữu khối tài sản kếch xù, cuộc sống đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Người mẹ chết lặng khi phát hiện con gái 2 tuổi bị hàng xóm xâm hại

Người mẹ chết lặng khi phát hiện con gái 2 tuổi bị hàng xóm xâm hại

Đời sống 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 27/8/2025, 3 con giáp 'tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ', từng bước chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng ngày 27/8/2025, 3 con giáp 'tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ', từng bước chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Người dân bắt sống trăn khổng dài 3,7 mét, nặng 63kg khi đang lẩn trốn ở gần trường học

Người dân bắt sống trăn khổng dài 3,7 mét, nặng 63kg khi đang lẩn trốn ở gần trường học

Video 1 giờ 14 phút trước
Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, lộc lá xum xuê, cuộc đời suôn sẻ

Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, lộc lá xum xuê, cuộc đời suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Xe máy phóng tốc độ cao đâm trực diện xe buýt di chuyển ngược chiều khiến tài xế tử vong tại chỗ

Xe máy phóng tốc độ cao đâm trực diện xe buýt di chuyển ngược chiều khiến tài xế tử vong tại chỗ

Video 2 giờ 14 phút trước
Máy bay quay tròn mất kiểm soát rồi rơi xuống hồ khi đang múc nước chữa cháy

Máy bay quay tròn mất kiểm soát rồi rơi xuống hồ khi đang múc nước chữa cháy

Video 3 giờ 14 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, 3 con giáp rước hên vào nhà, gói trọn tài lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, 3 con giáp rước hên vào nhà, gói trọn tài lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xác định danh tính người mẹ trong vụ thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM, lời khai gây bức xúc

Xác định danh tính người mẹ trong vụ thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM, lời khai gây bức xúc

Tai nạn kinh hoàng: Xe tải đâm vào xe kéo khiến 8 người tử vong, 43 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng: Xe tải đâm vào xe kéo khiến 8 người tử vong, 43 người bị thương

Tử vi thứ Tư 27/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Tư 27/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Động đất độ lớn 3.6 ở Phú Thọ, người dân Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc

Nóng: Động đất độ lớn 3.6 ở Phú Thọ, người dân Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc

Bàng hoàng phát hiện hai thi thể nữ giới trôi trên dòng nước lũ

Bàng hoàng phát hiện hai thi thể nữ giới trôi trên dòng nước lũ

Bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Huế

Bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Huế

Một người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn ở Tuyên Quang

Một người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn ở Tuyên Quang

Nóng: Bão số 5 làm 3 người tử vong, 13 người bị thương, hơn 10.000 nhà hư hại

Nóng: Bão số 5 làm 3 người tử vong, 13 người bị thương, hơn 10.000 nhà hư hại

1 người tử vong, 14 ca nhập viện cấp cứu sau lốc xoáy ở Ninh Bình

1 người tử vong, 14 ca nhập viện cấp cứu sau lốc xoáy ở Ninh Bình