Ngày 26/8, một người phụ nữ ở Tuyên Quang bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn.

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, Báo cáo của Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, đêm 25/8 và ngày 26/8, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa, có nơi mưa to; lượng mưa đo được từ 66,6mm đến 91,6mm.

Khoảng 6h sáng 26/8, chị T.T.H (SN 1998, dân tộc Sán Dìu, trú tại thôn Ninh Hòa, xã Sơn Thủy) đi làm qua cầu tràn, bị lũ cuốn trôi.

UBND xã Sơn Thủy huy động các lực lượng chức năng Công an, Quân sự phối hợp lực lượng cứu nạn cứu hộ cùng gia đình đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng Công an khẩn trương tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Nhân

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban nhân dân các xã đã chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách xuống cơ sở để nắm bắt tình hình và chỉ đạo các thôn thống kê thiệt hại. Hỗ trợ và hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Tổ chức di chuyển người dân đến nơi an toàn bố trí nơi ăn, chỗ ở tạm thời cho hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Để chủ động ứng phó ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 có thể gây mưa to, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo, phân công lãnh đạo, bộ phận chuyên môn ứng trực bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, bố trí lực lượng ứng trực, kịp thời xử lý các tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động báo cáo, đề xuất nội dung vượt thẩm quyền theo đúng quy định.

