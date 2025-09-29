Chiều ngày 29/9/2025, giá bán vàng miếng tăng thêm 500.000 đồng, thẳng lên 136,5 triệu đồng/lượng

Đời sống 29/09/2025 14:51

Chiều ngày 29/9, giá vàng miếng SJC tiếp tục lập kỷ lục mới, tăng vọt lên mức 134,5 - 136,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Theo thông tin báo Dân Trí, ghi nhận đến 13h ngày 29/9 cho thấy, giá vàng miếng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng thêm 500.000 đồng mỗi chiều so với buổi sáng, hiện niêm yết tại 134-136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được niêm yết tại 129,4-132,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 300.000 đồng ở cả 2 chiều so với thời điểm mở cửa phiên sáng.

Đến 13h45, các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh tăng thêm 500.000 đồng mỗi chiều mặt hàng vàng miếng SJC, được giao dịch tại 134,5-136,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) - mức kỷ lục mới của mặt hàng này.

Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 129,7-132,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chiều ngày 29/9/2025, giá bán vàng miếng tăng thêm 500.000 đồng, thẳng lên 136,5 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
 Ghi nhận đến 13h ngày 29/9, giá vàng tiếp tục tăng thêm. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Trước đó, mở phiên, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 133,5-135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng mỗi chiều so với giá đóng cửa tuần trước. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng nhẫn được niêm yết tại 129,1-131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Theo thông tin báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay vừa mở cửa giao dịch tuần mới đã tăng tiếp lên 3.780 USD/ounce, tăng thêm khoảng 15 USD mỗi ounce so với cuối tuần trước. Đến 9 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, giá kim loại quý đã vọt lên hơn 3.790 USD/ounce, quy đổi khoảng 121 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng tăng khi đồng USD đi xuống. Chỉ số USD (DXY) hiện giảm còn 98 điểm (-0,15% so với phiên trước).

Dự báo mới nhất về xu hướng giá vàng tuần này, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư trên thị trường quốc tế đều cho rằng giá vàng có thể tăng tiếp, bất chấp đã có chuỗi tăng nóng suốt nhiều tháng qua.

Ở chiều ngược lại, một số chuyên gia cho rằng áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng có thể khiến giá vàng đảo chiều trong ngắn hạn.

Hôm nay, ngày 29/9/2025, Công ty SJC đang niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 133,5 – 135,5 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới tăng mạnh mẽ.

