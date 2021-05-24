Top 15 phim khoa học viễn tưởng về vũ trụ hay nhất bạn không nên bỏ lỡ

Chúng ta không hề chỉ có duy nhất trong vũ trụ. Hãy sẵn sàng cho những cuộc chạm trán đầy chân thực với thế giới khác. Đó là những cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh cùng các cuộc chiến không gian bi tráng. Đối với những người mê phim có kỹ xảo mới mẻ, hình ảnh mới mẻ, phim khoa học viễn tưởng luôn có sức hút rất lớn.

Phim khoa học viễn tưởng là những bộ phim chứa những yếu tố khoa học, công nghệ, những tình tiết hư cấu. Xoay quanh những tiên đoán mặt trái hệ quả sau này của sự phát triển công nghệ khoa học. Hoặc đó có thể là những yếu tố mà khoa học chưa chấp nhận và giải thích được như người sự sống ngoài trái đất, du hành thời gian trở về quá khứ hay đến tương lai, ngoài hành tinh, các sinh vật,... Ngoài ra, thuộc trường phái phim khoa học viễn tưởng phải kể đến những tình tiết liên quan đến siêu anh hùng.

Nhắc đến top 15 phim khoa học viễn tưởng về vũ trụ, chắc chắn bạn không thể bỏ lỡ Kong: Skull Island. Phiên bản mới của quái vật King Kong lần này được đánh giá là một “siêu phẩm lỗi hổ lốn”, dù quy tụ toàn những diễn viên sáng giá như Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson,… Nội dung cùng cách xây dựng nhân vật quá tệ khi so sánh với các phần trước đó. Ngoài ra, phim mang nặng tính thương mại và lồng ghép quá nhiều chi tiết thừa thãi.

Top 15 phim khoa học viễn tưởng về vũ trụ sẽ mang đến cho bạn những thước phim vô cùng hoành tráng nhờ được đầu tư kỹ xảo rất công phu và tốn kém. Thể loại này những năm gần đây cũng được các nhà làm phim ưu ái khai thác mạnh với nhiều đề tài khác nhau. Nếu yêu thích thể loại này, hãy cùng đón xem những bộ phim khoa học viễn tưởng mà chúng tôi giới thiệu ngay sau đây.

Nhưng bù lại, phim đem đến một tác phẩm rất mãn nhãn về mặt hành động, yếu tố ngoại cảnh cùng kỹ xảo được đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng. Đặc biệt, các cảnh quay tại Việt Nam cũng xuất hiện với thời lượng không nhỏ trong phim.

Phiên bản mới của quái vật King Kong lần này được đánh giá là một “siêu phẩm lỗi hổ lốn”, dù quy tụ toàn những diễn viên sáng giá như Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson,…

2. Alien: Covenant - Quái vật không gian

Alien: Covenant là câu chuyện về chuyến du hành của một con tàu trong hành trình đi khám phá một hành tinh mới. Nhóm người đi tìm miền đất hứa không hề biết là họ sắp phải đối mặt với một hiểm họa đang chờ sẵn trước mắt, kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng của cả phi hành đoàn.

Bộ phim nằm trong series nổi tiếng về đề tài người ngoài hành tinh Alien, là phần tiếp theo của Prometheus. Phong cách làm phim kinh dị vẫn giữ nguyên như những phần trước, tuy nhiên lần này thì Alien: Covenant được đánh giá là có tính nhân văn hơn, mang đậm dấu ấn của đạo diễn Ridley Scott.

Alien: Covenant là câu chuyện về chuyến du hành của một con tàu trong hành trình đi khám phá một hành tinh mới

3. Transformers: The Last Knight

Transformers: The Last Knight là cuộc chiến của con người đối với những thế lực thù địch đến từ bên ngoài trái đất. Trong khi đó, “đồng minh” của con người là những người máy Optimus Prime dần dà đã không còn liên kết với họ như trước nữa. Bên cạnh đó, mối quan hệ nội bộ giữa các người máy cũng trở nên lục đục.

Transformers: The Last Knight là cuộc chiến của con người đối với những thế lực thù địch đến từ bên ngoài trái đất

4. Annihilation (Vùng hủy diệt)

Bộ phim này đã được Forbes đánh giá cao nhất và lọt vào top 15 phim khoa học viễn tưởng về vũ trụ hay nhất. Vùng đất hủy diệt được đạo diễn bởi Alex Garland, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Jeff VanderMeer, dựa trên câu chuyện của một đội thám hiểm do nhà sinh vật học Lena (Natalie Portman) dẫn đầu. Họ đã cùng nhau đi vào "The Shimmer" (vùng lóng lánh) - một vùng kiểm dịch bí ẩn với nhiều sinh vật quái lạ.

Với nội dung sâu sắc và nhiều ý nghĩa, Annihilation được khen ngợi còn ghê rợn và xuất sắc hơn cả Ex Machina - bộ phim khoa học viễn tưởng giật gân sản xuất năm 2014 cũng của đạo diễn Alex Garland.

Annihilation được khen ngợi còn ghê rợn và xuất sắc hơn cả Ex Machina - bộ phim khoa học viễn tưởng giật gân sản xuất năm 2014

5. Robot (2004)

Bối cảnh của phim là Trái Đất năm 2035, đây là thời điểm mà các robot đã trở nên quen thuộc và trở thành những trợ thủ đắc lực cho con người trong rất nhiều công việc thường nhật. Mặc dù vậy, vẫn có những điều mà con người không thể lường trước được khi giao phó mọi thứ cho những con robot vô hồn này.

Phim là sự kết hợp giữa rất nhiều ý tưởng khác nhau, không những thể hiện những gì mà Isaac Asimov đã viết trong bộ truyện mà còn là sự hòa trộn rất thành công những sáng kiến, nhận thức của rất nhiều tác giả nổi tiếng.

Bối cảnh của phim là Trái Đất năm 2035, đây là thời điểm mà các robot đã trở nên quen thuộc và trở thành những trợ thủ đắc lực cho con người

6. Edge of Tomorrow (2014)

Đây là tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ loạt truyện tranh All You Need is Kill nổi tiếng của tác giả Hiroshi Sakurazaka người Nhật Bản. Bối cảnh của phim là tương lai khi Trái Đất bị một chủng loài ngoài hành tinh xâm lược. Trung tá Bill Cage (Tom Cruise) do chưa từng tham gia chiến đấu thực địa nên đã tử nạn sau vài phút ra trận.

Sau khi tỉnh lại, Cage bất ngờ nhận ra mình đã rơi vào vòng lặp thời gian với điểm lặp chính là khi anh chết. Bộ phim này hội tụ đủ mọi yếu tố từ cốt truyện hấp dẫn, diễn biến kịch tính đến hành động mãn nhãn của dàn diễn viên ngôi sao. Tất cả đã giúp Edge Of Tomorrow lấy lòng được cả giới phê bình khó tính lẫn khán giả.

Edge of Tomorrow (2014) là tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ loạt truyện tranh All You Need is Kill nổi tiếng của tác giả Hiroshi Sakurazaka người Nhật Bản

7. The Martian (2015)

Bộ phim của đạo diễn Ridley Scott (69 tuổi), sản xuất dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên rất ăn khách của nhà văn Andy Weir. Phim kể về hành trình đơn độc của phi hành gia Mark Watney (Matt Damon đóng) khi bị bỏ lại sao Hỏa.

Với cốt truyện đơn giản, dễ theo dõi hơn nhiều so với các tác phẩm về thiên văn học, vũ trụ khác, người xem như được tiếp thêm cảm hứng rất nhiều từ tinh thần lạc quan và tính cách vô cùng hài hước của viên phi hành gia kiêm nhà thực vật học này.

The Martian (2015) của đạo diễn Ridley Scott (69 tuổi), sản xuất dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên rất ăn khách của nhà văn Andy Weir

8. WARCRAFT: Đại Chiến Hai Thế Giới

Phim kể về cuộc chạm trán đầu tiên giữa tộc Orcs (Chằn Tinh) và con người. Hai nhân vật đại diện cho hai phe là Thống soái Lothar - một trong những chiến binh vĩ đại nhất của loài người và cánh tay phải đắc lực cho nhà vua Lane Wrynn, Durotan - người lãnh đạo tộc Orcs.

Mọi chuyện bắt đầu khi vương quốc Azeroth thanh bình đang chịu những tàn phá sau những cuộc xâm lăng đáng sợ từ kẻ thù. Tộc Orcs đã tìm mọi cách để đánh chiếm, cướp bóc nhằm mở rộng bờ cõi và tìm kiếm sự sống sau khi phát hiện một lối đi kết nối hai thế giới đối lập nhau. Điều gì sẽ xảy ra khi hai thế giới đối đầu nhau, và con người có thể chiến thắng tộc Orcs trước cuộc đại chiến này?

WARCRAFT: Đại Chiến Hai Thế Giới kể về cuộc chạm trán đầu tiên giữa tộc Orcs (Chằn Tinh) và con người

9. Minority Report (2002)

Được xếp vào top 15 phim khoa học viễn tưởng về vũ trụ hay nhất, Minority Report kết hợp nhuần nhuyễn các hành động của Steven Spielberg và hội tụ đầy đủ những yếu tố cần để trở thành tác phẩm điện ảnh đầy ấn tượng và hấp dẫn.

Với ý tưởng mới mẻ độc đáo về con người ở năm 2054, khi chúng ta có thể biết trước tương lai và kiểm soát nó. Câu chuyện của phim được xây dựng vừa có sức nặng, vừa giàu cảm xúc bởi các tình tiết giải trí, hành động gay cấn.

Câu chuyện của phim được xây dựng vừa có sức nặng, vừa giàu cảm xúc bởi các tình tiết giải trí, hành động gay cấn

10. Wall-E (2008)

Đây là bộ phim nói về một robot nhặt rác cô đơn trên Trái Đất, đang chết dần trong biển rác ngập tràn. Và tất cả các loài sinh vật từng sinh sống trên hành tinh xinh đẹp đều phải rời đi.

Gần nửa đầu bộ phim hoàn toàn không có lời thoại, thậm chí nó còn mang đậm màu sắc chính trị với thông điệp lên án chủ nghĩa tiêu thụ và sự tham lam của các tập đoàn toàn cầu. Phim còn là lời cảnh báo lạnh người về sự phụ thuộc của con người vào công nghệ.

Wall-E (2008) là bộ phim nói về một robot nhặt rác cô đơn trên Trái Đất, đang chết dần trong biển rác ngập tràn

11. The Discovery

Nhà khoa học Thomas Harbor (Robert Redford thủ vai) đã đưa ra được các bằng chứng cho giả thuyết về sự tồn tại của cuộc sống sau cái chết. Kết quả là xu hướng tự tử ngày càng tăng lên ở khắp nơi. Hai năm sau, người con trai đi xa của ông bất ngờ quay trở về, cùng với đó là sự xuất hiện của một người phụ nữ bí ẩn. Họ đã chứng minh hóa ra cuộc sống ở bên kia thế giới vẫn còn bí ẩn cần giải đáp.

Phim có sự tham gia của ngôi sao phim How I Met Your Mother Jason Segel và Rooney Mara. Trong Liên hoan phim Sundance, bộ phim đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ hội đồng chuyên môn và khán giả.

The Discovery có sự tham gia của ngôi sao phim How I Met Your Mother Jason Segel và Rooney Mara

12. War of the Worlds (2005)

Với sự tham gia diễn xuất của tài tử Tom Cruise, sao nhí Dakota Fanning và được đạo diễn bởi Steven Spielberg, phim đã rất thành công trong việc lột tả sự nhỏ bé của nhân loại trước hiểm họa đến từ người ngoài hành tinh, tạo ra cảm giác hồi hộp lôi cuốn, hấp dẫn nhưng đồng thời còn khắc họa rõ nét tình phụ tử giữa cha con nhà Ferrier.

War of the Worlds (2005) đã rất thành công trong việc lột tả sự nhỏ bé của nhân loại trước hiểm họa đến từ người ngoài hành tinh

13. A Quiet Place

A Quiet Place (Vùng đất câm lặng) thuộc thể loại kinh dị của Mỹ được sản xuất vào năm 2018, do John Krasinski đạo diễn. Nội dung phim xoay quanh một gia đình phải sống cuộc sống trong im lặng, trốn tránh một loài sinh vật lạ đui mù nhưng có thính giác nhạy bén. Chính sự kết hợp tuyệt vời giữa các thể loại kinh dị, tâm lý và khoa học viễn tưởng đã đem lại thành công ngoài mong đợi cho A Quiet Place.

A Quiet Place (Vùng đất câm lặng) thuộc thể loại kinh dị của Mỹ được sản xuất vào năm 2018, do John Krasinski đạo diễn

14. War for the Planet of the Apes / Đại Chiến Hành Tinh Khỉ

Đại chiến hành tinh khỉ là phần cuối cùng của bộ ba bom tấn Planet of the Apes, được công chiếu lần đầu vào năm 2017. Phim không chỉ làm thỏa mãn người yêu thể loại hành động, khoa học viễn tưởng mà trên hết tác phẩm còn rất thành công trong việc xây dựng nhân vật, mang đậm yếu tố nhân văn.

Nam diễn viên ẩn dưới nhân vật khỉ Caesar - Andy Serkis, tiếp tục gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất và biểu cảm tạo chuyển động xuất sắc của mình. Phim được tặng với số điểm 7,5/10 trên chuyên trang về điện ảnh IMDb.

War for the Planet of the Apes / Đại Chiến Hành Tinh Khỉ là phần cuối cùng của bộ ba bom tấn Planet of the Apes, được công chiếu lần đầu vào năm 2017

15. Okja

Đây là bộ phim đánh dấu sự hợp tác giữa điện ảnh Hàn Quốc và Mỹ. Nội dung phim nói về hành trình của cô bé Mija đi giải cứu người bạn thân của mình - một sinh vật kỳ lạ thoát khỏi bàn tay tàn độc của một tập đoàn đa quốc gia.

Đạo diễn của Okja là Bong Joon Ho cùng sự tham gia diễn xuất của Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal và diễn viên nhí Seo-hyun Ahn. Bộ phim cũng nhận được đề cử tại Liên hoan Phim Cannes năm 2017.

Mặc dù chứa những yếu tố kỳ ảo tưởng chừng như không thể xảy ra nhưng những bộ phim khoa học viễn tưởng lại để lại những ý nghĩa, bài học sâu sắc cho mỗi chúng ta. Với những chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đọc đã có thể biết thêm nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng hay.

Đạo diễn của bộ phim Okja là Bong Joon Ho cùng sự tham gia diễn xuất của Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal và diễn viên nhí Seo-hyun Ahn

Với top 15 phim khoa học viễn tưởng về vũ trụ hay nhất mà chúng tôi vừa chia sẻ, bạn có thể thêm chúng vào danh sách những bộ phim yêu thích của mình và xem cùng bạn bè, người thân vào những lúc rảnh rỗi.

Hãy theo dõi những bộ phim xuất sắc vừa nêu trên đây nhé!