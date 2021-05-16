Người đẹp Yuna Ogura bất ngờ tiết lộ "tai nạn nghề nghiệp" mà mình luôn gặp phải trong nghề "nhạy cảm", khiến nhiều người bất ngờ.

Yuna Ogura là cô gái sinh năm 1998, được ví von là 'thiên thần" trong ngành công nghiệp phim người lớn. "Mỹ nhân vòng một" đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi vẻ đẹp ngọt ngào, dễ thương từ khi mới gia nhập lĩnh vực giải trí này. Cô nàng cũng là một người khá vui vẻ, năng động, chịu khó giao lưu với fan hâm mộ không chỉ tại Nhật Bản mà còn đến từ những nước châu Á khác như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Đài Loan. Người đẹp thường xuyên 'đốt mắt' dân tình với những khung hình phô diễn hình thể cực quyến rũ, trở thành một nữ diễn viên "phim người lớn" khá thành công và nổi tiếng.

Đường cong hình thể vô cùng nuột nà của người đẹp 9X thường xuyên được khoe trọn trong từng khung hình - Ảnh: Twitter nhân vật Vì làn da khá mẫn cảm, cơ thể của người đẹp 9X thường bị ửng đỏ. Cụ thể, mỗi khi đóng những phân cảnh tình cảm, đặc biệt là cảnh hôn cuồng nhiệt, cô nàng thường xuyên bị râu của bạn diễn làm đau, thậm chí là rỉ máu. Đó chính là lý do mà cô nàng luôn cảm thấy lo lắng trước khi bước vào những phân cảnh như vậy. Tới mức mà ngay cả khi bạn diễn đã cố gắng cạo râu, cô nàng vẫn gặp phải sự cố này trong mọi ngày quay. Tuy nhiên, dù gặp phải bất cứ "tai nạn nghề nghiệp" nào, cô nàng cũng luôn vui tươi, hoàn thành các cảnh quay rất chuyên nghiệp và trọn vẹn.

Mỗi khi quay cảnh hôn với bạn diễn, khuôn miệng nàng hot girl luôn bị 'xay xát' - Ảnh: Chụp màn hình Yuna Ogura còn dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động chụp hình, làm người mẫu, sách ảnh,... Đặc biệt, cô nàng cũng là một Youtuber khá có tiếng, thường xuyên đăng tải những video của mình nói về cuộc sống thường ngày, khoe nhiều tài lẻ như nhảy cover, nấu nướng... Cô nàng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc với vòng 1 cực 'khủng' - Ảnh: Twitter nhân vật Thân hình 'đồng hồ cát' đẹp chuẩn của cô nàng khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa - Ảnh: Twitter nhân vật Sự táo bạo trong khoản khoe dáng của cô nàng khiến không ít người 'toát mồ hôi hột' - Ảnh Twitter nhân vật Với vẻ ngoài xinh đẹp cùng sự năng động, tươi trẻ của mình, Yuna đã thu hút được một lượng đông đảo người theo dõi trên các trang mạng xã hội của cô nàng. Hiện tại, kênh Youtube của cô nàng đã gần 500.000 nghìn người theo dõi.

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