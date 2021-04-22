Nàng béo với vẻ đẹp 'phồn thực' cùng vòng ba ‘ngoại cỡ’ khiến cánh mày râu 'nhấp nha nhấp nhỏm', đứng ngồi không yên

Nhịp sống trẻ 22/04/2021 19:03

Mang vẻ đẹp “phồn thực”, Park So Yoon khiến “cánh mày râu” đổ rạp trong bộ ảnh chụp trên tạp chí Maxim - một tạp chí dành cho nam giới tại Hàn Quốc.

Cuộc thi “Miss Maxim 2020” là cuộc thi người mẫu được tổ chức bởi Maxim, người chiến thắng được quyết định hoàn toàn thông qua hình thức bình chọn trực tuyến mà không cần giám khảo hay ban tổ chức đánh giá nào cả. Cuộc thi tìm kiếm những gương mặt mới thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, muốn thử thách bản thân, bất kể tuổi tác, chiều cao, quốc tịch,…

Với “nàng béo” Park Soyeon, cô giới thiệu mình là một nhân viên bán thời gian tại tiệm cà phê. Cô nàng tham gia cuộc thi cũng là để nắm bắt cơ hội đổi đời và tỏa sáng trong ngành giải trí.

Nàng béo với vẻ đẹp 'phồn thực' cùng vòng ba ‘ngoại cỡ’ khiến cánh mày râu 'nhấp nha nhấp nhỏm', đứng ngồi không yên - Ảnh 1
Cô nàng sexy khiến nhiều người 'bỏng' mắt - Ảnh chụp tạp chí Maxim
Nàng béo với vẻ đẹp 'phồn thực' cùng vòng ba ‘ngoại cỡ’ khiến cánh mày râu 'nhấp nha nhấp nhỏm', đứng ngồi không yên - Ảnh 2
Park So Yoon lần đầu tiên đến với cuộc thi nên cô bày tỏ mình có chút lo lắng nhưng cô nàng sẽ cố gắng hết mình - Ảnh chụp tạp chí Maxim

Với phần lớn phái đẹp của Hàn Quốc, người ta thường dựa trên những tiêu chuẩn như da trắng, cằm V-line, thân hình thon thả, mảnh mai... để làm chuẩn mực. Nhưng với Park So Yoon, cô dường như là một ngoại lệ của những chuẩn mực ấy. Sở hữu chiều cao khiêm tốn chỉ 1m57 với dáng người mũm mĩm, cô tất nhiên là một hình mẫu không giống những cô gái Hàn Quốc "mình hạc sương mai" khác.

Nàng béo với vẻ đẹp 'phồn thực' cùng vòng ba ‘ngoại cỡ’ khiến cánh mày râu 'nhấp nha nhấp nhỏm', đứng ngồi không yên - Ảnh 3
Bức ảnh toàn thân của 'nàng béo' phá vỡ tiêu chuẩn body chuẩn mực tại Hàn Quốc - Ảnh IGNV

Park So Yoon đã ‘đốn tim’ các fan nam khi cô nàng diện nội y màu nude, khoe dáng vóc vô cùng săn chắc.

Nàng béo với vẻ đẹp 'phồn thực' cùng vòng ba ‘ngoại cỡ’ khiến cánh mày râu 'nhấp nha nhấp nhỏm', đứng ngồi không yên - Ảnh 4
Khuôn ngực đầy đặn tự nhiên và cơ đùi săn chắc của Park So Yoon- Ảnh IGNV
Nàng béo với vẻ đẹp 'phồn thực' cùng vòng ba ‘ngoại cỡ’ khiến cánh mày râu 'nhấp nha nhấp nhỏm', đứng ngồi không yên - Ảnh 5
Tuy cô nàng có một thân hình 'quá cỡ' nhưng khuôn mặt của cô có một đôi mắt to tròn, các nét rõ ràng và chiếc cằm V-line - Ảnh IGNV

Trên trang cá nhân, Park So Yoon thường hay chia sẻ những hình ảnh tập luyện pilates và gym, nhằm để giữ một vóc dáng săn chắc, nở nang. 

Nàng béo với vẻ đẹp 'phồn thực' cùng vòng ba ‘ngoại cỡ’ khiến cánh mày râu 'nhấp nha nhấp nhỏm', đứng ngồi không yên - Ảnh 6
So Yoon nổi bật với vòng một "khủng" - Ảnh IGNV
Nàng béo với vẻ đẹp 'phồn thực' cùng vòng ba ‘ngoại cỡ’ khiến cánh mày râu 'nhấp nha nhấp nhỏm', đứng ngồi không yên - Ảnh 7
Người đẹp sở hữu vòng ba tròn trịa, sexy đúng chuẩn "mông hình quả táo" khiến nhiều người mơ ước - Ảnh IGNV

Người giành chiến thắng trong cuộc thi sẽ được lên trang bìa của số tháng 12/2021 và tham gia vào các hoạt động giải trí khác nhau với tư cách là người mẫu của Maxim trong tương lai.

‘Thần vệ nữ đời thực’ lloveeely khoe body ‘căng đét’, đốt mắt các anh với vòng 3 chuẩn trend trái đào

‘Thần vệ nữ đời thực’ lloveeely khoe body ‘căng đét’, đốt mắt các anh với vòng 3 chuẩn trend trái đào

lloveeely là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ, cô nàng được mệnh danh là "thần vệ nữ" khi sở hữu đường cong hông "sóng thần" khiến các fan hâm mộ khó lòng rời mắt.

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Từ khóa:   Park So Yoon Miss Maxim sexy

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