Nàng béo với vẻ đẹp 'phồn thực' cùng vòng ba ‘ngoại cỡ’ khiến cánh mày râu 'nhấp nha nhấp nhỏm', đứng ngồi không yên

Mang vẻ đẹp “phồn thực”, Park So Yoon khiến “cánh mày râu” đổ rạp trong bộ ảnh chụp trên tạp chí Maxim - một tạp chí dành cho nam giới tại Hàn Quốc.
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Cuộc thi “Miss Maxim 2020” là cuộc thi người mẫu được tổ chức bởi Maxim, người chiến thắng được quyết định hoàn toàn thông qua hình thức bình chọn trực tuyến mà không cần giám khảo hay ban tổ chức đánh giá nào cả. Cuộc thi tìm kiếm những gương mặt mới thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, muốn thử thách bản thân, bất kể tuổi tác, chiều cao, quốc tịch,…
Với “nàng béo” Park Soyeon, cô giới thiệu mình là một nhân viên bán thời gian tại tiệm cà phê. Cô nàng tham gia cuộc thi cũng là để nắm bắt cơ hội đổi đời và tỏa sáng trong ngành giải trí.
Với phần lớn phái đẹp của Hàn Quốc, người ta thường dựa trên những tiêu chuẩn như da trắng, cằm V-line, thân hình thon thả, mảnh mai... để làm chuẩn mực. Nhưng với Park So Yoon, cô dường như là một ngoại lệ của những chuẩn mực ấy. Sở hữu chiều cao khiêm tốn chỉ 1m57 với dáng người mũm mĩm, cô tất nhiên là một hình mẫu không giống những cô gái Hàn Quốc "mình hạc sương mai" khác.
Park So Yoon đã ‘đốn tim’ các fan nam khi cô nàng diện nội y màu nude, khoe dáng vóc vô cùng săn chắc.
Trên trang cá nhân, Park So Yoon thường hay chia sẻ những hình ảnh tập luyện pilates và gym, nhằm để giữ một vóc dáng săn chắc, nở nang.
Người giành chiến thắng trong cuộc thi sẽ được lên trang bìa của số tháng 12/2021 và tham gia vào các hoạt động giải trí khác nhau với tư cách là người mẫu của Maxim trong tương lai.