Chỉ vì 1 câu nói, Triệu Lệ Dĩnh bị tố bốc phét không biết ngượng miệng

Trong hoạt động livestream mới đây, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị "tố" bốc phét chỉ vì 1 câu nói của mình.

Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Nhất cử nhất động của nữ diễn viên đều nhận được sự quan tâm từ giới truyền thông và người hâm mộ. Trong hoạt động livestream mới đây, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị "tố" bốc phét chỉ vì 1 câu nói của mình. Tuy nhiên, nghịch lý là khán giả không hề giận mà còn thông cảm và dành lời khen cho sự vui tính của cô nàng.

Theo đó tại sự kiện, mỹ nhân Sở Kiều truyện kể về thói quen không giống ai của mình rằng: "Tối ngủ không được thì tôi dậy lấy son ra tô, lúc đó tự nhiên thấy bản thân quá xinh đẹp. Tôi đã thốt lên về vẻ đẹp này và có thể đi đánh một giấc ngon lành". Chia sẻ của Triệu Lệ Dĩnh lập tức gây "bão" trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận của cư dân mạng. Ngoài việc dành lời khen cho sự hài hước, xinh đẹp của Triệu Lệ Dĩnh, có người còn tố cô "bốc phét không ngượng miệng" qua chia sẻ của mình. Bởi họ cho rằng chẳng ai lại tô son giữa đêm rồi đi ngủ như lời kể của cô cả và cảm thấy bất ngờ vì sự "mặn mòi" càng ngày càng tăng của mỹ nhân họ Triệu.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987. Từ nhỏ gia đình Triệu Lệ Dĩnh không mấy khá giả. Sau khi học hết Trung học cô quyết định không thi vào đại học mà bỏ giữa chừng bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Cơ duyên đưa cô vào nghệ thuật là vào năm 2006, Lệ Dĩnh đoạt được giải nhất trong cuộc thi tìm kiếm ngôi sao và chính thức gia nhập giới showbiz. Năm 2015, nhờ bộ phim Hoa Thiên Cốt cô vươn lên thành ngôi sao hạng A. Về đời sống tình cảm, nữ diễn viên trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với tài tử Phùng Thiệu Phong. Theo đó vào tháng 4/2021, cặp đôi tuyên bố ly hôn sau gần 3 năm chung sống và có một cậu con trai chung trong sự tiếc nuối của công chúng. Cặp đôi chia tay trong hòa bình và hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết. Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô tham gia khá nhiều sự kiện, bận rộn với các show truyền hình, chụp hình cho các tạp chí. Triệu Lệ Dĩnh ngày càng được nhiều nhãn hàng săn đón, nhan sắc cũng thăng hạng hơn trước. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong cũng tích cực trở lại với công việc diễn xuất. Anh vừa góp mặt trong phim truyền hình, quay quảng cáo và tham gia gameshow. Dù vậy, danh tiếng nam diễn viên được nhận xét thua sút so với vợ cũ.

'Nhá hàng' loạt tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ phượng hành' khiến fan 'đứng ngồi không yên' Ngay khi bấm máy, "Dữ phượng hành" với sự tham gia của nàng tiểu hoa đán đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và công chúng.

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