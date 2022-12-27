'Nữ hoàng thanh xuân' Vương Tâm Lăng tuổi 40 vẫn ngọt ngào như thiếu nữ

Tạp chí Thụy Lệ Y Nhân Phong Thượng (Rayli Her Style) vừa qua đã công bố trang bìa và cả bộ ảnh cho ấn phẩm số khai niên (tháng 1/2023) với sự hợp tác với Vương Tâm Lăng . Như mọi lần xuất hiện trước đó, nữ diễn viên vẫn "mê hoạch" công chúng thành công bởi vẻ ngoài đằm thắm, dịu dàng của mình.

Nói đến những ngôi sao vẫn giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp của mình ở tuổi 40, không thể không nhắc đến Vương Tâm Lăng. Tạp chí Thụy Lệ Y Nhân Phong Thượng bình luận: "Nếu một người có thể duy trì sự ngọt ngào độc đáo trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời, điều đó không dễ dàng. Trải qua nhiều thăng trầm, trần tục thì Vương Tâm Lăng vẫn vô cùng ngọt ngào và quyến rũ".

Đối với nhiều khán giả ở độ tuổi ngoài 30, đặc biệt là các khán giả nam, Vương Tâm Lăng chí là "nữ thần thanh xuân" trong lòng họ. Vì vậy, khi cô tái xuất thông qua chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 vào giữa năm 2022, show đã ghi nhận lượt tăng trưởng chóng mặt về lượng người xem là nam giới.

Khi tiết mục Yêu Anh của Vương Tâm Lăng ở vòng đầu chương trình được phát sóng, cô đã trở thành cái tên thu hút nhất, được bàn luận hàng đầu trên hai nền tảng Weibo và Douyin (TikTok bản nội địa Trung). Nhiều khán giả nam trung niên đã để lại bình luận khẳng định sẽ dùng nguồn lực kinh tế của mình để "nữ hoàng thanh xuân" có thể ra mắt với tư cách center (ngôi vị cao nhất) của nhóm nhạc bước ra từ Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3. Và điều này đã thành hiện thực khi cô trở thành thí sinh có lượt bình chọn áp đảo ở vòng chung kết.

Trước sự ủng hộ nhiệt tình từ phía công chúng, Vương Tâm Lăng chia sẻ: "Nếu tôi có thể giúp công chúng nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc, đó là một điều tốt. Tôi sẽ tiếp tục làm việc để tạo ra nhiều kỷ niệm hơn nữa và tôi cũng hy vọng các bạn sẽ đồng hành cùng tôi trong những chặng đường âm nhạc khác nhau".

Đến đầu tháng 11 năm nay, Vương Tâm Lăng bị bắt gặp hẹn hò với doanh nhân Lam Úy Văn - phú nhị đại hơn cô 4 tuổi. Được biết, cả hai đã bắt đầu yêu đương từ năm 2017 nhưng lại không được nhà trai ủng hộ vì gia đình anh không thích con dâu làm trong ngành giải trí.