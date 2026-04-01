Đừng vứt bỏ thứ "rác" này của bắp ngô: "Thần dược" cho thận và 4 công dụng quý hơn vàng

Sống khỏe 01/04/2026 05:00

Râu bắp (ngô) (Stigmata Maydis) là phần sợi dài, nhỏ nằm bên trong quả bắp. Nhiều người thường có thói quen gỡ bỏ phần râu khi ăn bắp mà không biết rằng thứ hay bị bỏ đi này có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Râu ngô, vốn là phần thường bị loại bỏ khi chế biến bắp ngô, lại được xem như dược liệu quý hiếm, thậm chí còn được so sánh ngang hàng với nhân sâm về giá trị bổ dưỡng. Được biết đến với tên gọi ngọc mễ tu, râu ngô thường xuyên được sử dụng trong các bài thuốc cổ truyền để điều trị các bệnh liên quan đến gan và mật.

Đừng vứt bỏ thứ 'rác' này của bắp ngô: 'Thần dược' cho thận và 4 công dụng quý hơn vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong râu ngô chứa vitamin A, vitamin K, vitamin B1, B2, B6 (pyridoxin), vitamin), vitamin C, vitamin PP, các flavonoid, acid pantothenic, isotol, các saponin, các steroid như sytosterol và sigmasterol, các chất đắng, dầu béo, vết tinh dầu và nhiều chất vi lượng khác.

Có thể nói râu ngô chính là loại thuốc hỗn hợp của nhiều vitamin và các vi chất ở dạng tự nhiên cần thiết cho cơ thể chống oxy hoá tốt hơn bất cứ loại thuốc bổ nào. 

Công dụng của rau ngô 

Hỗ trợ cải thiện vấn đề về thận

Râu bắp dùng làm trà cũng là một trong những phương thuốc cải thiện tại nhà cho các vấn đề về thận. Thức uống này hiệu quả cao trong việc điều trị các tình trạng liên quan đến thận, bao gồm: Tiểu gắt, nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng bàng quang, viêm hệ thống tiết niệu, sỏi thận…

Đừng vứt bỏ thứ 'rác' này của bắp ngô: 'Thần dược' cho thận và 4 công dụng quý hơn vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường tiêu hóa

Râu bắp giàu chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa tình trạng phân khô, giảm tình trạng táo bón. Đồng thời làm giảm sự hấp thụ chất béo trong ruột, giúp ích cho việc giảm cân. Đối với những người bị táo bón muốn giảm cân thì uống nước râu ngô là một lựa chọn rất tốt

Ngăn ngừa các bệnh tim mạch và mạch máu não

Râu ngô rất giàu flavonoid, có thể ức chế sự xuất hiện của lipoprotein trọng lượng phân tử thấp có hại. Chất xơ trong râu ngô giúp giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Do đó việc uống nước râu ngô sẽ hỗ trợ trong việc phòng chống các bệnh liên quan đến tim mạch, là thức uống đặc biệt tốt cho người trung niên và cao tuổi.

Đừng vứt bỏ thứ 'rác' này của bắp ngô: 'Thần dược' cho thận và 4 công dụng quý hơn vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Trong râu ngô có nhiều chất chống oxy hóa giúp kích thích loại bỏ độc tố tích tụ trong cơ thể, tăng cường chức năng gan, tối ưu hóa chức năng bài tiết. Đây cũng là lý do mà nước râu ngô còn được mệnh danh là nước uống giải độc cho cơ thể. Thức uống này có vị ngọt mát, thường được dùng trong mùa hè để giải nhiệt.

Những ai không nên uống nước râu ngô

Nếu bạn cho con bú hoặc đang mang thai, hãy tạm thời không sử dụng loại thức uống này. Vì hiện nay không có đủ bằng chứng cho thấy rằng trà râu ngô hoàn toàn an toàn cho phụ nữ mang thai hoặc em bé.

Đừng vứt bỏ thứ 'rác' này của bắp ngô: 'Thần dược' cho thận và 4 công dụng quý hơn vàng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang dùng thuốc theo toa để điều trị bệnh lợi tiểu và đái tháo đường thì thức uống này có lẽ không thích hợp nguyên nhân là do nước râu ngô có thể can thiệp vào dược tính ở thuốc.

Nếu từng có tiền sử các vấn đề về gan hoặc các vấn đề về thận, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị trước khi uống loại trà này để tránh nguy cơ phát sinh những nguy hại cho sức khỏe không cần thiết.

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