Phan Vỹ Bách, Lưu Khải Uy, Trương Vân Long: ai sẽ là người tạo nên hiện tượng “Vương Tâm Lăng” tiếp theo

Trên thực tế, mùa thứ nhất của “Các anh trai vượt mọi chông gai” khi kết thúc đã thu hút đủ lượng “nhiệt”. Những thành viên tham gia như Trần Hiểu Xuân, Trương Chí Lâm và những thí sinh thuộc top đầu có cơ hội thu hút sự quan tâm của nhiều người nhờ đó mà thuận lợi quay trở lại làng giải trí .

Đối với phiên bản nữ đã là mùa thứ ba với tên gọi “Các tỷ tỷ cưỡi sóng đạp gió” tuy chất lượng được đánh giá ở mức trung bình, có phần yếu hơn hai mùa trước nhưng lại tạo hiệu ứng “Vương Tâm Lăng” vượt ra ngoài mong đợi. Vương Tâm Lăng vốn là nữ nghệ sĩ đã gần như “tàng hình” trong làng giải trí đại lục nhưng lại thí sinh duy nhất nổi đình nổi đám từ khi xuất hiện đến tận cuối chương trình, đồng thời là người được dự đoán chắc suất “debut” nhất.

“Các anh trai vượt mọi chông gai” đã ra mắt mùa hai, các thí sinh tham gia đều đã xuất hiện, trong đó có không ít gương mặt quen thuộc nhưng đã rất lâu rồi không nhìn thấy trên màn ảnh.

Phan Vỹ Bách

Phan Vỹ Bách vào thời kỳ đỉnh cao chỉ có thể đứng sau Châu Kiệt Luân, anh là nam nghệ sĩ mà gắn liền với ký ức thanh xuân của rất nhiều 8x, 9x9x.

Phan Vỹ Bách đã rời xa sân khấu khá lâu nên nhiều khán giả kỳ vọng vào lần xuất hiện trở này của anh (Nguồn: Weibo)

Nhưng những năm gần đây Phan Vỹ Bách xa rời khán giả, ít xuất hiện trước công chúng, phần lớn thời gian anh dành cho cuộc sống riêng và gia đình nhỏ của mình. Vào tháng 5 năm 2020, Phan Vỹ Bách đã đăng một thông báo kết hôn,anh viết trên weibo: "Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một điều tốt đẹp với mọi người rằng hiện tại bản thân đang rất hạnh phúc. Tôi đã có nửa kia là người sẽ ở bên cạnh tôi phần đời còn lại.”

Lần này, Phan Vỹ Bách có ý định quay trở lại và đã rất nỗ lực trong việc tạo dựng lại hình ảnh. Anh tiết lộ trong chương trình rằng mình đã dành một tháng rưỡi để điên cuồng để giảm cân, cố gắng giảm tầm khoảng 10kg

Bàn đăng thể hiện quyết tâm lấy lại hình thể của Phan Vỹ Bách (nguồn:Weibo)

Không phụ sự kỳ vọng của khán giả, ca khúc “Lật ngược lại địa cầu” của anh đã trực tiếp làm bùng nổ sân khấu. Tất cả đều có quyền hy vọng lần trở lại này của Phan Vy Bách thành công, mang về cho nhiều người một quãng thời gian thanh xuân đáng nhớ.

Ca khúc “Lật ngược lại địa cầu” của anh đã trực tiếp làm bùng nổ sân khấu (Nguồn Sohu)

Mặc dù đã có quãng thời gian không xuất hiện trước công chúng giống như Phan Vỹ Bách nhưng Lưu Khải Uy vẫn bảo trì vóc dáng rất tốt.

Lưu Khải Uy

Đối với với Lưu Khải Uy các mác “Chồng cũ của Dương Mịch” là cái mác nặng nhất trên người anh.

Ra mắt tại Hồng Kông, nhưng những năm đầu Lưu Khải Uy không tạo được ấn nên màn ảnh vì thế đã chuyển sang phát triển sự nghiệp tại Đại Lục. Nhờ hai bộ phim “Thiên sơn mô tuyết” và “Giữa hè vãn trời nắng” thành công giúp anh gây được sự chú ý của khán giả.

Thiên sơn mô tuyết” và “Giữa hè vãn trời nắng” làn bộ phim giúp Lưu Khải Uy đến gần với công chúng (Nguồn Weibo)

Khi khi Ly hôn với Dương Mịch, Lưu Khải Uy tập trung và chăm sóc con chung, sau vài năm đã không tác phẩm nào khiến hình ảnh của anh dần dần mờ nhạt trong mắt khán giả.

Lưu Khải Uy từng thẳng thắn chia sẻ rằng mình "không dám nhìn vào máy quay" và suốt buổi trò chuyện không đề cập đến chuyện ly hôn. Trong chương trình, Lưu Khải Uy được nhận xét là khiêm tốn tốt bụng, tuy trên sân khấu chưa tạo ra điểm nổi bật nhưng việc lấy chăm chỉ bù đắp thiếu hụt cùng với sự có mặt trong chương trình cũng đủ để làm cho sự nghiệp của anh trở nên tốt hơn trong nháy mắt.

Thiên sơn mô tuyết” và “Giữa hè vãn trời nắng” làn bộ phim giúp Lưu Khải Uy đến gần với công chúng (Nguồn: Weibo)

Hiện tại chương trình chỉ mới bắt đầu, còn một quãng đường dài phía sau, cho nên tất cả đều có niềm tin Lưu Khải Uy vượt qua khó khăn tạo ra cơ hội bất ngờ.

Trương Vân Long

Trương Vân Long là thí sinh đặc biệt khi đây lần thứ hai anh tham gia chương trình. Trước đây anh được khán giả nhận xét là đẹp trai, diễn xuất ổn định, đồng thời nhận được nhiều sự yêu mến nhờ tính cách hài hước, dí dỏm và ăn ngay nói thẳng của mình. Nhưng đang tiếc anh chỉ nổi nhờ vai phụ cho nên chưa tạo được sức bật đột phá trong sự nghiệp.



Trước đây Trương Vân Long chủ yếu gây ấn tượng với các vai phụ (Nguồn: Weibo)

Trong mùa một, trương Vân Long thường bị khán giả trêu chọc rằng, người ta đến đây để thi đấu còn Trương Vân Long đến đây để ăn ngủ chơi cùng thần tượng của Ngôn Thừa Húc khiến mọi người đều ghen tỵ.

Đến mùa hai, mọi người đều mong muốn anh “nghiêm túc” hơn để nắm bắt cơ hội lần này tạo ra hiệu ứng tốt cho sự nghiệp của mình.

Khán giả luôn hy vọng Trương Vân Long sẽ "nghiêm túc" hơn ở mùa 2 này (Nguồn :Weibo)

Hiện tại chương trình chỉ mới bắt đầu, hành trình vượt qua các chướng ngại vật còn rất là dài. Liệu những trong những nam nghệ sĩ tham gia lần này có ai thể đáp ứng được sự kỳ vọng và tình cảm của khán giả, tạo ra một "Vương Tâm Lăng” tiếp theo hay không vẫn còn cần để thời gian trả trời.