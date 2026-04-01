NÓNG: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cấm nghệ sĩ lạm dụng hát nhép

Hậu trường 01/04/2026 12:36

Việc lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi thay cho biểu diễn trực tiếp (tức hát nhép) là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường kỷ cương, bảo đảm tính trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nhiều tranh cãi liên quan đến việc sử dụng bản ghi âm thay cho biểu diễn trực tiếp, đặc biệt tại các chương trình sân khấu và concert quy mô lớn.

Theo nội dung văn bản, Sở đề nghị các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động biểu diễn nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật trong quá trình tổ chức chương trình, vở diễn, nhất là tại các nhà hát và sân khấu trong nhà. Cơ quan quản lý đặc biệt lưu ý hành vi lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi âm thay cho biểu diễn trực tiếp (hát nhép), cho rằng điều này xâm phạm quyền thụ hưởng giá trị văn hóa của công chúng, đồng thời có thể tác động tiêu cực đến đạo đức cộng đồng và tâm lý xã hội.

 

NÓNG: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cấm nghệ sĩ lạm dụng hát nhép - Ảnh 1
Duyên Quỳnh xin lỗi sau khi bị lộ hát nhép

Bên cạnh đó, tình trạng biểu diễn không đúng nội dung, hình thức đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận cũng được nhấn mạnh là vấn đề cần chấn chỉnh. Sở yêu cầu các đơn vị khi thực hiện thủ tục hành chính phải xây dựng kịch bản chi tiết, thể hiện rõ nội dung, hình thức từng tiết mục, kèm theo các yêu cầu về chất lượng nghệ thuật, điều kiện kỹ thuật, trang phục và hình ảnh minh họa (nếu có) theo đúng trình tự chương trình.

Việc tổ chức biểu diễn phải tuân thủ đầy đủ nội dung đã được chấp thuận, từ kịch bản, tiết mục, hình thức cho đến danh sách nghệ sĩ tham gia. Đồng thời, các đơn vị cần tổ chức phúc khảo nghiêm túc các vở diễn, chương trình theo hồ sơ đã đăng ký, bao gồm thành phần sáng tạo, trang phục, đạo cụ và các yếu tố minh họa liên quan; tiếp thu, điều chỉnh theo ý kiến của Hội đồng nghệ thuật (nếu có).

NÓNG: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cấm nghệ sĩ lạm dụng hát nhép - Ảnh 2
Duyên Quỳnh từng gây tranh cãi khi hát nhép "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". 

Trong thực tế, hát nhép (lip-sync) từ lâu là chủ đề gây tranh cãi trong ngành giải trí. Tại Việt Nam, hình thức hát đè hoặc sử dụng bản thu âm sẵn xuất hiện ngày càng phổ biến, đặc biệt trong các chương trình biểu diễn ngoài trời có thời lượng dài, kết hợp vũ đạo cường độ cao. Nhiều nghệ sĩ và ê-kíp lựa chọn giải pháp này nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh và tính ổn định của sân khấu. Tuy nhiên, khi các trường hợp hát nhép hoặc hát đè bị phát hiện, thường kéo theo phản ứng tiêu cực từ khán giả.

Gần đây, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh gây chú ý khi bị phát hiện hát nhép ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình trong một lễ trao giải vào tháng 2/2026. Sau đó, nữ ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận thiếu sót và cho biết bản thân đã tự trách mình về sự việc. 

 

Tình trạng sức khỏe của diễn viên Ngân Hòa sau một năm điều trị suy thận

Tình trạng sức khỏe của diễn viên Ngân Hòa sau một năm điều trị suy thận

Diễn viên Ngân Hoà bất ngờ được quan tâm trở lại vì cô thủ vai Như Trang trong phim truyền hình Bóng Ma Hạnh Phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Ca sĩ Duyên Quỳnh hát nhép sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 7 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 8 giờ 13 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 8 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 9 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?