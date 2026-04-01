Việc lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi thay cho biểu diễn trực tiếp (tức hát nhép) là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường kỷ cương, bảo đảm tính trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nhiều tranh cãi liên quan đến việc sử dụng bản ghi âm thay cho biểu diễn trực tiếp, đặc biệt tại các chương trình sân khấu và concert quy mô lớn. Theo nội dung văn bản, Sở đề nghị các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động biểu diễn nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật trong quá trình tổ chức chương trình, vở diễn, nhất là tại các nhà hát và sân khấu trong nhà. Cơ quan quản lý đặc biệt lưu ý hành vi lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi âm thay cho biểu diễn trực tiếp (hát nhép), cho rằng điều này xâm phạm quyền thụ hưởng giá trị văn hóa của công chúng, đồng thời có thể tác động tiêu cực đến đạo đức cộng đồng và tâm lý xã hội.

Duyên Quỳnh xin lỗi sau khi bị lộ hát nhép Bên cạnh đó, tình trạng biểu diễn không đúng nội dung, hình thức đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận cũng được nhấn mạnh là vấn đề cần chấn chỉnh. Sở yêu cầu các đơn vị khi thực hiện thủ tục hành chính phải xây dựng kịch bản chi tiết, thể hiện rõ nội dung, hình thức từng tiết mục, kèm theo các yêu cầu về chất lượng nghệ thuật, điều kiện kỹ thuật, trang phục và hình ảnh minh họa (nếu có) theo đúng trình tự chương trình.

Việc tổ chức biểu diễn phải tuân thủ đầy đủ nội dung đã được chấp thuận, từ kịch bản, tiết mục, hình thức cho đến danh sách nghệ sĩ tham gia. Đồng thời, các đơn vị cần tổ chức phúc khảo nghiêm túc các vở diễn, chương trình theo hồ sơ đã đăng ký, bao gồm thành phần sáng tạo, trang phục, đạo cụ và các yếu tố minh họa liên quan; tiếp thu, điều chỉnh theo ý kiến của Hội đồng nghệ thuật (nếu có). Duyên Quỳnh từng gây tranh cãi khi hát nhép "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Trong thực tế, hát nhép (lip-sync) từ lâu là chủ đề gây tranh cãi trong ngành giải trí. Tại Việt Nam, hình thức hát đè hoặc sử dụng bản thu âm sẵn xuất hiện ngày càng phổ biến, đặc biệt trong các chương trình biểu diễn ngoài trời có thời lượng dài, kết hợp vũ đạo cường độ cao. Nhiều nghệ sĩ và ê-kíp lựa chọn giải pháp này nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh và tính ổn định của sân khấu. Tuy nhiên, khi các trường hợp hát nhép hoặc hát đè bị phát hiện, thường kéo theo phản ứng tiêu cực từ khán giả. Gần đây, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh gây chú ý khi bị phát hiện hát nhép ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình trong một lễ trao giải vào tháng 2/2026. Sau đó, nữ ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận thiếu sót và cho biết bản thân đã tự trách mình về sự việc.

