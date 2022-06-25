'Người tình màn ảnh' của Vương Tâm Lăng gây ngỡ ngàng với vẻ ngoài khác lạ ở tuổi 40

Sao quốc tế 25/06/2022 17:13

Nam diễn viên Trương Đống Lương - người từng nên duyên với "nữ thần thanh xuân" Vương Tâm Lăng "hớp hồn" khán giả ở tuổi 40 với vẻ ngoài điển trai và phong độ ngút ngàn.

Đã 16 năm kể từ khi phát sóng, Tình Cờ vẫn là một trong những bộ phim thanh xuân đình đám nhất một thời tuổi thơ của các khán giả 8X, 9X. Bên cạnh việc là bệ phóng hoàn hảo cho "nữ thần thanh xuân" Vương Tâm Lăng thì tác phẩm này cũng đem lại danh hiệu "nam thần cười đẹp nhất làng phim ngôn tình" cho nam diễn viên Trương Đống Lương.

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Trương Đống Lương và Vương Tâm Lăng trong Tình Cờ - Ảnh: Internet

Dù gia nhập làng giải trí với tư cách ca sĩ và nổi tiếng nhờ bản hit Khi Cô Đơn Em Nhớ Ai, Trương Đống Lương lại nổi danh toàn châu Á nhờ vai diễn Hà Quần trong Tình Cờ. Nhờ vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười ấm áp, nam tài tử họ Trương nhanh chóng trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng của không ít các cô gái thời bấy giờ.

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Nụ cười ấm áp của Hà Quần khiến nhiều fan nữ mê mệt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khác với các đồng nghiệp cùng trang lứa, Trương Đống Lương khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, thành công ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất thì anh lại rẽ sang một con đường khác là học hành. Nam diễn viên cho biết, anh không hề hối hận với quyết định này của mình vì anh không hề đam mê nghệ thuật, anh chỉ muốn ổn định kinh thế và tiếp tục việc học tập mà thôi.

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Trương Đống Lương trên trang bìa của một tạp chí thời trang - Ảnh: Internet

Cũng bởi lý do này mà suốt nhiều năm, cái tên Trương Đống Lương đã trở nên xa lạ với các khán giả. Thực chất, vào năm 2018, anh đã từng tái xuất màn ảnh nhưng lại không gặt hái được thành công như mong đợi.

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Ở tuổi 40, Trương Đống Lương khiến công chúng ấn tượng với nét phong trần, bụi bặm và quyến rũ của mình - Ảnh: Internet

Mới đây, Trương Đống Lương bất ngờ trở thành gương mặt trang bìa cho một tạp chí thời trang. Ở tuổi 40, không còn ngoại hình chuẩn "tiểu thịt tươi" và nụ cười tỏa nắng như xưa, nhưng nam tài tử vẫn khiến công chúng ấn tượng mạnh với nét phong trần, bụi bặm và quyến rũ của mình.

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