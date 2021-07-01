NS Kim Tiểu Long ‘nổi da gà’ khi gặp đàn chị Kim Ngân, tiết lộ hành động lạ thường của nữ ca sĩ trong siêu thị

Ca sĩ Kim Ngân gây xúc động mạnh cho nhiều khán giả trong và ngoài nước khi thời vàng son của bà sở hữu tiền bạc và sự nghiệp trên đỉnh cao danh vọng. Thế nhưng sau đó do bệnh và không ai chăm sóc nên nữ ca sĩ lang thang khắp nơi và có cuộc sống vô cùng khó khăn. Mới đây nam nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long đã vô tình gặp Kim Ngân ngoài đường và chia sẻ kỷ niệm lên sóng livestream của mình.

Kim Tiểu Long còn chia sẻ rằng anh từng tặng ca sĩ Kim Ngân 40USD, số tiền tuy không nhiều nhưng cũng đủ để giúp đỡ cho nữ ca sĩ trong những lúc khó khăn. Anh kể tiếp: “Ăn xong, tôi chuẩn bị ra về thì thấy cô Kim Ngân đang đi ngoài đường nắng nôi. Tôi lập tức gọi cô thì cô bảo: "Đại Tiểu Long có tiền không, cho út xin tiền đi". Tôi nghe vậy liền móc ra cho cô 40 đô. Tôi chỉ đưa thế thôi, không dám đưa nhiều, sợ người ta cướp mất của cô”.

Anh cho rằng mình bận đi hát, không phải muốn gặp là có thể gặp và cũng không chủ động tìm ca sĩ Kim Ngân quay clip khi có khán giả hỏi về mối quan hệ của cả hai: “Hôm nọ tôi đi ăn cơm chay thì cô chủ quán hỏi tôi: "Sao lâu rồi không thấy clip của Kim Tiểu Long và Kim Ngân nữa?". Tôi bảo rằng tôi cũng có công việc, phải đi hát, đâu phải muốn gặp là gặp được đâu, tôi không chủ động đi tìm cô Kim Ngân để làm clip như người khác”.

Ngoài ra anh còn bật mí cho khán giả biết giọng nói của Kim Ngân vẫn trong trẻo như ngày nào ít thay đổi. Kim Tiểu Long còn chở cô đi siêu thị mua xà bông và tặng cô thêm vài chai: “Giọng nói của cô Kim Ngân lịch sự, nhỏ nhẹ và dễ thương vô cùng, chứ không thái độ như ngày trước. Tôi nói thật, chưa chắc tôi đã lịch sự được như cô Kim Ngân. Cô ấy nhã nhặn lắm, giọng nói nhỏ nhẹ, bàn tay suôn nhỏ xíu như ngòi viết. Tôi thấy cô Kim Ngân mua có một chai, liền lấy thêm mấy chai cho cô để tiện một lần đi mua, nhưng cô nhất quyết không cầm, chỉ mua một chai xà bông duy nhất. Kim Ngân là như thế, đã xin tiền rồi là thôi, không bao giờ lấy thêm cái gì nữa của người khác”.

Ca sĩ Kim Ngân được Kim Tiểu Long đưa đi siêu thị mua một số đồ dùng cá nhân - Ảnh: Chụp từ clip

Nam nghệ sĩ cải lương kể thêm rằng đây không phải là lần đầu tiên anh gặp Kim Ngân mà trước đó đã từng nhiều lần gặp gỡ cứ như cả hai từng có duyên với nhau. Điều bất ngờ nhất là Kim Ngân còn nhớ cả tên con trai anh dù chỉ gặp một lần. Anh chia sẻ: “Trên đường đưa cô Kim Ngân về nhà, tôi định qua nhà bà cố để đón con trai mình đang gửi ở đó. Cô Kim Ngân vừa nghe thấy tôi nhắc đến con trai đã nhớ ngay tên nó. Tôi "nổi da gà" luôn vì cô chỉ gặp con trai tôi đúng một lần cách đây 3 tháng, mà giờ vẫn nhớ. Cô còn hỏi con tôi như cháu ruột cô vậy, gọi là "bé" luôn. Không những vậy, cô Kim Ngân còn bảo tôi đi đón con trước rồi đưa cô về nhà sau để cô nhìn thấy con tôi. Tôi nghe xong thương lắm, rưng rưng nước mắt”.



Sau đó cả hai lên xe và tiếp tục trò chuyện - Ảnh: Chụp từ clip

“Nói chung, cô Kim Ngân ăn nói rất nhỏ nhẹ, thông minh, tôi phục cô luôn. Tới khi đến chỗ nhà bà cố để đón con trai, cô còn bảo tôi mở cửa xe để xuống chào mọi người. Cô chào từng người một, rất lịch sự”. Nam nghệ sĩ bộc bạch.

Kim Tiểu Long là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của Việt Nam và hiện tại anh đã sang Mỹ định cư - Ảnh: Internet

Ngoài Kim Tiểu Long thì Thúy Nga cũng từng giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân rất nhiều - Ảnh: Internet

Ngoài Thúy Nga thì có thể thấy Kim Tiểu Long cũng dành cho ca sĩ Kim Ngân tình cảm rất đẹp. Khán giả hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều người giúp đỡ Kim Ngân hơn nữa để bà có cuộc sống thoải mái và ổn định hơn.