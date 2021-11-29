Đưa con trai đi dạo phố, Angela Baby lộ thân hình gầy gò mỏng manh, 3 vòng lép xẹp

Giải trí 29/11/2021 09:23

Nữ diễn viên ngày càng gầy gò "cò hương", ai nhìn cũng xót.

Mới đây, Angela Baby xuống phố đưa cậu con trai "Bọt biển nhỏ" đi dạo, mua đồ chơi. Ngay lập tức hình ảnh của nữ diễn vien bị "team qua đường" bắt gặp.  Ai nấy đều bất ngờ trước thân hình gây gò, mỏng manh của nữ diễn viên. Khác hoàn toàn với hình ảnh ngọc nữ xinh đẹp, tươi tắn và đầy đặn trước đây, có vẻ như hiện tại cô nàng càng ngày càng gầy rộc, hốc hác đến đáng sợ.

Đưa con trai đi dạo phố, Angela Baby lộ thân hình gầy gò mỏng manh, 3 vòng lép xẹp - Ảnh 1

Diện trang phục đời thường vô cùng giản dị là chiếc quần jeans và áo croptop dài tay màu đen. Người xem không khó để nhận ra các đường cong nóng bỏng của cô nàng như không cánh mà bay, thẳng đuột từ trên xuống dưới. 

Đưa con trai đi dạo phố, Angela Baby lộ thân hình gầy gò mỏng manh, 3 vòng lép xẹp - Ảnh 2

Trước đó, khi xuất hiện trên thảm đỏ Đêm từ thiện Harper's Bazaar diễn ra tại Thượng Hải, diện thiết kế của Elie Saab Haute Couture, Angela Baby trông thật lộng lẫy nhưng điều khiến cư dân mạng không khỏi lo lắng đó là thân hình gầy gò, tay chân khẳng khiu, lộ rõ xương ngực của cô.

Đưa con trai đi dạo phố, Angela Baby lộ thân hình gầy gò mỏng manh, 3 vòng lép xẹp - Ảnh 3

Những trang phục xuống phố của người đẹp cũng làm lộ rõ khuyết điểm cơ thể thời gian gần đây. 

Đưa con trai đi dạo phố, Angela Baby lộ thân hình gầy gò mỏng manh, 3 vòng lép xẹp - Ảnh 4

Thân hình gầy gò đáng sợ của Angela Baby khiến dân mạng lo lắng.

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Angela Baby gầy tong teo, nhô xương ngực khiến ai nấy cũng xót xa

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