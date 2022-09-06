Vương Nhất Bác mang lại siêu lợi nhuận cho công ty quản lý, không hổ danh là 'đỉnh lưu thế hệ mới''

Từ năm 2019 đến tháng 4/2022, Vương Nhất Bác đã đóng góp hơn 80% doanh thu tăng trưởng của công ty quản lý Nhạc Hoa.

Vào ngày 3/9, The Paper đưa tin, nam ca sĩ Vương Nhất Bác đã mang lại siêu lợi nhuận cho công ty quản lý Nhạc Hoa. Anh được xem "gà đẻ trứng vàng" trong làng giải trí Trung Quốc.

Cụ thể, trong 3 năm, từ 2019 đến cuối tháng 4/2022, Vương Nhất Bác kiếm tổng cộng 1,083 tỷ NDT (gần 157 triệu USD). Theo dữ liệu thống kê, anh mang về lợi nhuận lần lượt là 15,3 triệu USD; 48,9 triệu USD và 92,6 triệu USD cho công ty chủ quản. Sina cho biết số tiền thần tượng sinh năm 1997 kiếm được chiếm 56,8% trong tổng doanh thu của Nhạc Hoa.

Nhiều người đánh giá đây là thu nhập cực khủng với nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ 9X như Vương Nhất Bác. Điều này cho thấy vị thế và mức độ tín nhiệm cao của nam nghệ sĩ trong làng giải trí Hoa ngữ.

Chính vì khả năng kiếm tiền của nam thần tượng, Nhạc Hoa thời gian qua ra sức níu chân Vương Nhất Bác. Chính vì vậy, cả hai đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng trong khoảng thời gian gần đây.

Sau khi nổi tiếng với bộ phim Trần tình lệnh (2019), tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Ma đạo tổ sư, Vương Nhất Bác phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp. Hiện, anh là sao nam 9X hot bậc nhất Trung Quốc (hay còn gọi là "đỉnh lưu thế hệ mới).

Vương Nhất Bác đi theo con đường nghệ sĩ toàn năng. Anh phát triển cả mảng nghệ thuật gồm phim điện ảnh và truyền hình, thời trang, ca nhạc, show truyền hình... Nhờ đó, nam ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn tới khán giả Trung Quốc. Anh nằm trong Top 10 nghệ sĩ nổi tiếng nhất giới giải trí năm 2021 do tạp chí Forbes bình chọn. Năm 2020, Vương Nhất Bác đoạt giải Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Lễ trao giải Kim Ưng (một trong ba giải phim truyền hình uy tín nhất của Trung Quốc).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-nhat-bac-mang-lai-sieu-loi-nhuan-cho-cong-ty-quan-ly-khong-ho-danh-la-dinh-luu-the-he-moi-499231.html