Vương Nhất Bác, Trương Nghệ Hưng bất ngờ bị nhắc tên trong scandal mua dâm của Lý Dịch Phong

Sao quốc tế 12/09/2022 17:30

Bên cạnh Jackson Vương Gia Nhĩ, mới đây có thêm thông tin cho rằng hai nam thần Vương Nhất Bác và Trương Nghệ Hưng cũng có liên quan đến scandal mua dâm của Lý Dịch Phong.

Trưa hôm nay, ngày 12/9, hot girl Blase Loan Loan đã đăng tải lên Weibo của mình một bài viết tiết lộ ngoài Lý Dịch Phong, còn có nhiều nghệ sĩ khác cũng tham gia vào vụ việc mua bán dâm. Cô cho hay bản thân đã bị uy hiếp suốt thời gian qua nhưng vẫn quyết định sẽ công khai những cái tên này cho công chúng biết.

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Blase Loan Loan tiết lộ còn có nhiều nghệ sĩ khác cũng tham gia vào vụ việc mua bán dâm của Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Theo Blase Loan Loan, có đến 17 nghệ sĩ có liên quan đến vụ việc mua bán dâm của Lý Dịch Phong, cô đang nắm trong tay 272 bức ảnh làm bằng chứng cùng văn bản dài 10.000 chữ tiết lộ chi tiết về sự việc này. Tuy nhiên, hot girl này vẫn chưa thể đăng tải lên MXH vì có chứa rất nhiều từ ngữ và hình ảnh nhạy cảm.

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3 thư mục được đặt tên là là WJE, WYB và LAY được cho là tên của 3 trong 17 nhân vật được Blase Loan Loan nhắc đến - Ảnh: Internet

Sau đó vài tiếng, một bức ảnh được cho là tên của 3 trong 17 nhân vật được Blase Loan Loan nhắc đến đã được lan truyền trên mạng xã hội. Trong bức ảnh này, xuất hiện 3 thư mục được đặt tên là là WJE, WYB và LAY.

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Cư dân mạng cho rằng 3 nghệ sĩ được nhắc tên là Vương Gia Nhĩ, Vương Nhất Bác và Trương Nghệ Hưng - Ảnh: Internet

Dựa trên bức hình trên cư dân mạng cho rằng 3 nghệ sĩ được nhắc tên là Vương Gia Nhĩ (WJE), Vương Nhất Bác (WYB) và Trương Nghệ Hưng (Lay là nghệ danh khi anh hoạt động tại Hàn Quốc). Tuy nhiên, tấm ảnh này vẫn chưa được xác nhận và chỉ mới ở trong vòng nghi vấn nên chưa chứng minh được điều gì.

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