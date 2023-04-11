Mê mẩn trước nhan sắc ngọt ngào của Mao Hiểu Đồng khi hóa thân thành công chúa Tây Tạng

Sao quốc tế 11/04/2023 14:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Mao Hiểu Đồng hóa công chúa Tây Tạng, với nhan sắc ngọt ngào khiến netizen mê mẩn.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Mao Hiểu Đồng hóa công chúa Tây Tạng. Theo đó, cô nàng tham gia chương trình Người Theo Đuổi Ngôi Sao của đài Chiết Giang. Theo đó, Mao Hiểu Đồng vốn luôn được khán giả khen ngợi với gương mặt mang nét trong veo, quyến rũ tựa nữ thần. Có thể thấy, trong trang phục Tây Tạng làm nổi bật lên vẻ đẹp ngây thơ, ngọt ngào nhưng không kém phần tinh nghịch của cô nàng.

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Mao Hiểu Đồng sinh năm 1988, nổi tiếng qua các bộ phim như Hậu cung Chân Hoàn Truyện, Cẩm Tú Vị Ương, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Thần Điêu Đại Hiệp... Dù không thành công rực rỡ do thường chỉ đóng vai phụ, cô vẫn được công chúng đánh giá cao về tài năng và yêu mến. Mùa hè năm 2020, danh tiếng nữ diễn viên lên cao sau thành công của bộ phim 30 Chưa Phải Là Hết. Mỹ nhân hiện là tên tuổi đắt show tại các sự kiện giải trí Hoa ngữ.

Mê mẩn trước nhan sắc ngọt ngào của Mao Hiểu Đồng khi hóa thân thành công chúa Tây Tạng - Ảnh 12

Mao Hiểu Đồng được khen ngợi là diễn viên có ngoại hình nổi bật, chăm chỉ và không scandal. Dù có vẻ ngoài dịu dàng nhỏ nhắn, Mao Hiểu Đồng lại là cô gái mạnh mẽ, vượt qua nhiều biến cố cuộc đời khiến công chúng khâm phục.

Cuộc đời của Mao Hiểu Đồng gặp nhiều sóng gió. Người đẹp sinh ra trong một gia đình tan vỡ do cha nghiện hút, thường xuyên "ra tù vào tội". Cha cô vì mang tư tưởng trọng nam khinh nữ nên từng vứt Hiểu Đồng vào thùng rác ngay khi cô vừa chào đời. Sau này, khi người đẹp trở thành diễn viên có tiếng, bố ruột của cô đã lên truyền hình tố cáo Mao Hiểu Đồng bất hiếu, không nhận mặt cha, không đưa tiền phụng dưỡng.

Mê mẩn trước nhan sắc ngọt ngào của Mao Hiểu Đồng khi hóa thân thành công chúa Tây Tạng - Ảnh 13

Đáng nói là, trước khi cha Mao Hiểu Đồng tiết lộ về cuộc sống riêng, nữ diễn viên chưa từng lên tiếng kể khổ, than vãn về hoàn cảnh bi thảm của mình. Do đó, cô nhận được sự cảm thông và khâm phục của công chúng.

Không chỉ chuyện gia đình cay đắng, Mao Hiểu Đồng từng bị bạn trai cũ Trần Tường cho 'mọc sừng'. Năm 2017, cô tận mắt chứng kiến bạn trai Trần Tường phản bội mình, đưa Giang Khải Đồng về nhà dan díu. Nữ diễn viên quyết định chia tay nhưng không hề nói xấu người yêu cũ hay lên tiếng oán trách tình cũ để gây chú ý.

Mê mẩn trước nhan sắc ngọt ngào của Mao Hiểu Đồng khi hóa thân thành công chúa Tây Tạng - Ảnh 14

Cho đến khi Trần Tường nhiều lần ám chỉ cô có lỗi, Mao Hiểu Đồng mới công khai đoạn video cắt từ camera giám sát để vạch trần đối phương. Thái độ tử tế, lịch sự của Mao Hiểu Đồng được công chúng đánh giá cao.

 

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