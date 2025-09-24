Sau 16h30 chiều nay (24/9/2025), 3 con giáp vận đổi sao dời, trăm lần may mắn, vạn lần thành công, mua nhà sắm xe dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 24/09/2025 07:30

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán lộc lá đầy tay, công danh vượng phát, tình duyên khởi sắc.

Con giáp tuổi Tý 

Tử vi tháng mới của 12 con giáp nói rằng, trong tháng 9/2025, tuổi Tý là một trong những con giáp đón nhiều may mắn nhất. Sau khoảng thời gian dài nỗ lực, bản mệnh bắt đầu gặt hái được những thành quả xứng đáng. Người làm kinh doanh có cơ hội mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng lớn, thậm chí nhận về những khoản lợi nhuận bất ngờ.

Sự nhạy bén trong đầu tư và quyết đoán trong kinh doanh giúp tuổi Tý dễ dàng vượt qua đối thủ, nắm bắt cơ hội để tăng trưởng mạnh mẽ. Với những người làm việc trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, tháng 9 là thời điểm thăng tiến. Bản mệnh có thể được cấp trên ghi nhận, trao thêm trọng trách và mở ra con đường phát triển rõ rệt hơn trong tương lai.

Không chỉ sự nghiệp, chuyện tình cảm của tuổi Tý trong tháng này cũng có nhiều khởi sắc. Người độc thân dễ gặp được nhân duyên tốt đẹp thông qua các mối quan hệ xã hội hoặc tình cờ trong công việc. Với những ai đã có đôi, tình yêu trở nên gắn kết hơn nhờ sự thấu hiểu và chia sẻ.

Sau 16h30 chiều nay (24/9/2025), 3 con giáp vận đổi sao dời, trăm lần may mắn, vạn lần thành công, mua nhà sắm xe dễ dàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất 

Tuất là người trung thực, họ chân thật thẳng thắn, là người sống nghĩa tình, luôn chăm chỉ làm việc, tuổi Tuất có thể đã trải qua nhiều năm cống hiến âm thầm. Từ nay vận may tìm tới họ, vũ trụ xoay chuyển, thời của họ đã đến.

Người tuổi Tuất may mắn gặp lộc làm ăn, đụng đâu thắng đó, ngoài ra họ sẽ được "ơn trên phù hộ", làm gì cũng suôn sẻ, dễ dàng nắm bắt được cơ hội vàng. Công việc của họ ngày càng trơn tru thuận lợi, họ được lãnh đạo trọng dụng, giao cho các dự án lớn.

Người kinh doanh lời lãi hơn. Tài sản tăng đột biến, đầu tư sinh lời, tiền bạc rủng rỉnh. Có thể nói, chỉ cần một bước đúng thời điểm, tuổi Tuất sẽ “hóa đại gia” theo đúng nghĩa đen, sống cuộc sống sung túc mà trước giờ họ chỉ dám mơ.

Sau 16h30 chiều nay (24/9/2025), 3 con giáp vận đổi sao dời, trăm lần may mắn, vạn lần thành công, mua nhà sắm xe dễ dàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có nhiều thuận lợi trong các khía cạnh quan trọng của cuộc sống, đặc biệt là tiền bạc và tình cảm. Đây là thời điểm vận khí hanh thông, mang đến nhiều cơ hội tốt, tuy nhiên bạn vẫn cần giữ sự tỉnh táo và tiết chế.

Ngày này tử vi 12 con giáp hôm nay dành lời khuyên cho người tuổi Mão hãy tận dụng vận may đang đến, nhưng đừng vì vậy mà chủ quan hay tiêu xài không kiểm soát. Mỗi bước đi thận trọng hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc cho thành công dài lâu.

Công việc: Công việc diễn ra suôn sẻ, bạn đang đi đúng hướng với những quyết định trước đó. Những mối hợp tác, dự án hoặc kế hoạch dài hạn có dấu hiệu khởi sắc. Đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao sự linh hoạt và tinh thần trách nhiệm của bạn.

Tình cảm: Chuyện tình cảm ngọt ngào và yên ổn. Các mâu thuẫn cũ dần được hóa giải, giúp mối quan hệ trở nên gắn bó hơn. Người độc thân có cơ hội tiến thêm một bước với người mình đang tìm hiểu, đặc biệt nếu bạn chọn một không gian ấm cúng và chân thành để thể hiện tình cảm.

Tài lộc: Đường tài lộc vượng phát, có thể nhận được khoản tiền bất ngờ hoặc doanh thu tăng từ việc kinh doanh. Tuy nhiên, bạn nên tránh tiêu xài phung phí vào những thứ không cần thiết. Hãy nghĩ xa và dành một phần để đầu tư cho tương lai hoặc tiết kiệm.

Sức khỏe: Sức khỏe khá tốt, tuy nhiên bạn không nên bỏ qua các dấu hiệu mệt mỏi nhỏ. Dù công việc bận rộn, hãy dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đủ chất và vận động nhẹ để duy trì thể trạng ổn định.

Sau 16h30 chiều nay (24/9/2025), 3 con giáp vận đổi sao dời, trăm lần may mắn, vạn lần thành công, mua nhà sắm xe dễ dàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ 24/9 đến 15/10: 3 con giáp giàu có đủ đầy, tiền chất kín nhà, sống đời vương giả, không phú quý cũng cao sang

Từ 24/9 đến 15/10: 3 con giáp giàu có đủ đầy, tiền chất kín nhà, sống đời vương giả, không phú quý cũng cao sang

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán cuộc sống lên hương, chuyển mình phú quý đủ đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ 12h trưa mai (25/9/2025), 3 con giáp tiền vàng dư dả, cải vận hanh thông, tài lộc đỏ chót, giàu có lúc nào không hay

Từ 12h trưa mai (25/9/2025), 3 con giáp tiền vàng dư dả, cải vận hanh thông, tài lộc đỏ chót, giàu có lúc nào không hay

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đầu tháng 10/2025, 3 con giáp phú quý ngất trời, mua may bán đắt, vận mệnh hưng vượng, may mắn không ai bằng

Đầu tháng 10/2025, 3 con giáp phú quý ngất trời, mua may bán đắt, vận mệnh hưng vượng, may mắn không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trần Kiều Ân gây tranh cãi khi phát ngôn: 'Sống tận hưởng, không phải để sinh con'

Trần Kiều Ân gây tranh cãi khi phát ngôn: 'Sống tận hưởng, không phải để sinh con'

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Tử vi ngày 3/8 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngút trời, nhà xe có đủ, tha hồ hốt bạc, đổi đời lên hương

Tử vi ngày 3/8 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngút trời, nhà xe có đủ, tha hồ hốt bạc, đổi đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 24/9/2025, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 24/9/2025, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Sau 16h30 chiều nay (24/9/2025), 3 con giáp vận đổi sao dời, trăm lần may mắn, vạn lần thành công, mua nhà sắm xe dễ dàng

Sau 16h30 chiều nay (24/9/2025), 3 con giáp vận đổi sao dời, trăm lần may mắn, vạn lần thành công, mua nhà sắm xe dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tình tiết bất ngờ trong vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi trên hồ nước

Tình tiết bất ngờ trong vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi trên hồ nước

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Sang 2 ngày giữa tuần (25/9, 26/9): 3 con giáp giàu to bất chấp, nhìn lên nhận vàng, nhìn xuống nhận bạc, ngồi chơi cũng có lộc

Sang 2 ngày giữa tuần (25/9, 26/9): 3 con giáp giàu to bất chấp, nhìn lên nhận vàng, nhìn xuống nhận bạc, ngồi chơi cũng có lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Liên tục từ ngày 24/9 đến 1/10: 3 con giáp phú quý ngập nhà, hồng phát đủ đường, tiền bạc bao la, phất lên vù vù

Liên tục từ ngày 24/9 đến 1/10: 3 con giáp phú quý ngập nhà, hồng phát đủ đường, tiền bạc bao la, phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Tử vi ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Dần tiền phủ khắp lối, Thìn phú quý song toàn, Mão may mắn chạm đỉnh

Tử vi ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Dần tiền phủ khắp lối, Thìn phú quý song toàn, Mão may mắn chạm đỉnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp may mắn dưới đây khổ tận cam lai, bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', sự nghiệp thăng tiến sau ngày 24/9/2025

3 con giáp may mắn dưới đây khổ tận cam lai, bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', sự nghiệp thăng tiến sau ngày 24/9/2025

Từ 12h trưa mai (25/9/2025), 3 con giáp tiền vàng dư dả, cải vận hanh thông, tài lộc đỏ chót, giàu có lúc nào không hay

Từ 12h trưa mai (25/9/2025), 3 con giáp tiền vàng dư dả, cải vận hanh thông, tài lộc đỏ chót, giàu có lúc nào không hay

Đầu tháng 10/2025, 3 con giáp phú quý ngất trời, mua may bán đắt, vận mệnh hưng vượng, may mắn không ai bằng

Đầu tháng 10/2025, 3 con giáp phú quý ngất trời, mua may bán đắt, vận mệnh hưng vượng, may mắn không ai bằng

Tử vi ngày 3/8 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngút trời, nhà xe có đủ, tha hồ hốt bạc, đổi đời lên hương

Tử vi ngày 3/8 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngút trời, nhà xe có đủ, tha hồ hốt bạc, đổi đời lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 24/9/2025, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 24/9/2025, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Sang 2 ngày giữa tuần (25/9, 26/9): 3 con giáp giàu to bất chấp, nhìn lên nhận vàng, nhìn xuống nhận bạc, ngồi chơi cũng có lộc

Sang 2 ngày giữa tuần (25/9, 26/9): 3 con giáp giàu to bất chấp, nhìn lên nhận vàng, nhìn xuống nhận bạc, ngồi chơi cũng có lộc